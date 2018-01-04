New York Başsavcılığı'ndan Atilla yorumu: Sonuçlarına katlanmaya hazır olmalısınız

Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın kendisine yöneltilen 6 ithamdan 5'inden suçlu bulunmasının ardından, New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Joon H. Kim açıklama yaptı.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu

Kim, yargılamanın 'açık ve adil' olduğunu söyledi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tam, adil ve açık bir yargılamadan sonra, jüri üyeleri oybirliği ile Hakan Atilla'yı suçlu buldu. Daha önce suçluluğunu kabul eden Rıza Sarraf ile birlikte, İran'a uygulanan yaptırımların içinde milyarlarca dolarlık bir oluk açan bu devasa planın merkezindeki iki adam, çok ciddi federal suçlardan suçlu bulundu.

"Yabancı bankaların ve bankacıların bir seçeneği var: İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere ya açıkça yardım edersiniz ya da uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Ama bunların ikisini aynı anda yapamazsınız.

"Eğer Hakan Atilla'nın yaptığı gibi İran'a petrol karşılığı milyarlarca dolar kaçırma planını gerçekleştirmek için ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söyler ve belge üretirseniz sonuçlarına katlanırsınız.

Atilla'nın yaptığı seçim, Amerikan hukukuna göre artık kanıtlanmış bir suçtur."

New York’ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atilla’nın savunma avukatlarından Victor Rocco, jürinin kararının kendilerinde 'düş kırıklığı' yarattığını söyledi ve "Atilla masum ve mücadelesine devam edecek" dedi.

'ATİLLA GERÇEK BİR BEYEFENDİ'

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming de, Halkbank yöneticisinin 'gerçek bir beyefendi' olduğunu, 'jüri heyetinin Sarraf'a inanmasının ve olayların gerçek yüzünü görememesinin düş kırıklığı yarattığını' söyledi.

HANGİ SUÇLAMALARDAN MAHKUM OLDU?

Atilla, şu suçlamalardan mahkum olmuştu: