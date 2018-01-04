Trump'ın 'aklını da yitirmiş' dediği eski Baş Stratejist Bannon: Harika bir adam

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten 3 kurmayının bir Rus avukat ile görüşmesi hakkında 'haince' ifadesini kullanan eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, Trump'ın kendisine 'Aklını yitrmiş' demesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Bir radyo programında konuşan Bannon 'ABD Başkanı harika bir adam' dedi.

CNN'in aktardığına göre, 9 Ocak'ta piyasaya çıkması beklenen Michael Wolff imzalı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' adlı kitapta, 2016 haziranında Trump'ın seçim kampanyasını yürüten oğlu Trump Jr, Trump'ın damadı Jared Kushner ve seçim kampanyası müdürü Paul Manafort'un Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile görüşmesini 'haince' ve 'vatansever olmayan' ifadeleriyle niteleyen Bannon, Trump'ın kendisini hedef alan açıklamalarının ardından ilk kez konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan 266 kelimelik sert açıklamada "Steve Bannon'un benimle ya da başkanlığımla bir alakası yoktur. Tarihi zaferimizde çok az katkısı oldu. Kovulduğunda sadece işini değil, aklını da yitirdi" ifadelerine yer verilmişti.

'HER GÜN SABAHTAN AKŞAMA KADAR ONU DESTEKLİYORUM'

Olayın ardından ilk kez konuşan Bannon ise SiriusXM adlı radyoda sunuculuğunu yaptığı 'Breitbart News Tonight' adlı programda Trump hakkında beklenmedik şekilde olumsuz bir yorum yapmadı.

Bannon programa katılan bir konuğun sorusu üzerine "ABD Başkanı harika bir adam. Biliyorsunuz her gün sabahtan akşama kadar onu destekliyorum" dedi.

Programının devamında da ülkenin göçmenlik politikasına odaklanan Bannon, Trump ile arasında yaşanan tartışmaya değinmedi.

Nearly 2 hours into "Breitbart News Tonight" Sirius XM radio show, a caller references Trump's comments on Bannon. Bannon replies, "The president of the United States is a great man. You know I support him day in and day out." — Oliver Darcy (@oliverdarcy) January 4, 2018

​TRUMP'IN AVUKATLARI BANNON'A DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın Bannon'a dava açacağı açıklandı.

Bannon'a ihtarname gönderdiklerini açıklayan Trump'ın avukatı Charles Harder, "Hukuk firmamız Başkan Donald Trump'ı temsil ediyor. Müvekkillerimiz adına bugün Steve Bannon'a yasal tebligat iletildi. Bannon'ın yazar Michael Wolff ile çıkacak olan kitabı nedeniyle iletişime geçerek, yayın yoluyla hakaret ve iftiranın yanı sıra müvekkillerimizle yaptığı gizlilık ve aleyhte konuşmama yazılı anlaşmasını ihlal etmesi nedenyile bir dizi yasal hak talebi doğdu. Yasal işlem yakın" dedi.