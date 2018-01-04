ABD'deki Müslüman sayısı 2050'de katlanacak

PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha fazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.

ABD'de son aylarda Müslümanlar'ın ülkeye göçü ve bununla alakalı konularda yaşanan siyasi tartışmalar birçok insanın ABD'de tam olarak kaç Müslüman'ın yaşadığı sorusunu sormasına yol açtı.

ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere mensup bireylerle ilgili araştırmasının detaylarını açıkladı.

Rapora göre, 2017'de ABD'deki Müslümanların sayısı 3.45 milyona ulaştı ve toplam nüfusun 1.1'ini oluşturdu.

How many Muslims are there in the US? As of 2017, 3.45 million (or 1.1% of total population), according to new @pewresearch estimates. https://t.co/V0pYcYUEOQ pic.twitter.com/2WrynrD8WR — John Gramlich (@johngramlich) January 3, 2018

ABD'DEKİ MÜSLÜMAN NÜFUSUN 2040'DA ÜLKEDEKİ YAHUDİ NÜFUSU GEÇECEĞİ TAHMİN EİDLİYOR

​Müslümanların sayısı 2040'da Yahudilerin sayısını geçerek, ülkede Hristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturacak.

2050 yılında ise Müslüman nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 2.1'ine ulaşarak 8.1 milyon olacak.

Raporda ayrıca ABD Nüfus İdaresi'nin dinle ilgili sorular sormadığı için ülkedeki Müslüman sayısı konusunda resmi bir sayının olmadığı da belirtildi.

ABD'de 2011 yılından beri Müslüman Amerikalılar'ın daha fazla çocuk dünyaya getirmesi ve göçlerden dolayı, Müslümanların sayısında her yıl yaklaşık 100.000 kişilik artış meydana geldi.