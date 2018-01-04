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    ABD-Müslüman

    ABD'deki Müslüman sayısı 2050'de katlanacak

    © AFP 2017/ Mari Matsuri
    ABD
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    PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha fazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.

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    © REUTERS/ Ronen Zvulun
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    ABD'de son aylarda Müslümanlar'ın ülkeye göçü ve bununla alakalı konularda yaşanan siyasi tartışmalar birçok insanın ABD'de tam olarak kaç Müslüman'ın yaşadığı sorusunu sormasına yol açtı.

    ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere mensup bireylerle ilgili araştırmasının detaylarını açıkladı.

    Rapora göre, 2017'de ABD'deki Müslümanların sayısı 3.45 milyona ulaştı ve toplam nüfusun 1.1'ini oluşturdu.

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    ​Müslümanların sayısı 2040'da Yahudilerin sayısını geçerek, ülkede Hristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturacak.

    Başörtüsü
    TOBIAS SCHWARZ
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    2050 yılında ise Müslüman nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 2.1'ine ulaşarak 8.1 milyon olacak.

    Raporda ayrıca ABD Nüfus İdaresi'nin dinle ilgili sorular sormadığı için ülkedeki Müslüman sayısı konusunda resmi bir sayının olmadığı da belirtildi.

    ABD'de 2011 yılından beri Müslüman Amerikalılar'ın daha fazla çocuk dünyaya getirmesi ve göçlerden dolayı, Müslümanların sayısında her yıl yaklaşık 100.000 kişilik artış meydana geldi.

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    Etiketler:
    Nüfus, Müslüman, Pew Araştırma Merkezi, ABD
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