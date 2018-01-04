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    Kaliforniya'da esrar satan bir dükkan önündeki kuyruk

    Yasal marihuana 40 milyar dolarlık pazar ve 400.000 iş yaratacak

    © REUTERS/ Lucy Nicholson
    ABD
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    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde marihuananın yasal hale gelmesinin ardından tek başına doğrudan satışların 20 milyar doları bulması bekleniyor.

    Esrar, marihuana, uyuşturucu
    © Sputnik/ Vitaliy Ankov
    Kaliforniya'da marihuana satışı artık serbest
    Kaliforniya'da marihuananın yasal hale gelmesinin ardından yayımlanan bir araştırma, son düzenlemenin pazar, iş olanakları ve vergi açısından büyüklüğünü ortaya koydu.

    Arcview Danışmanlık ve BDS Analiz'in ortak araştırmasında, 40 milyar dolara ulaşacağı belirtilen yasal marihuana pazarının 20.8 milyar dolarını, doğrudan satın alımların oluşturacağı tahmin ediliyor.

    AFP'de yer alan habere göre, marihuana kullanımının Kaliforniya'da serbest bırakılmasının ardından açıklanan veriler, sektörde 2017'de kaydedilen 16 milyar dolarlık gelir üzerinden yüzde 150'lik bir artış demek.

    Yeni düzenleme Kaliforniya'da yaklaşık 100.000 esrar endüstrisi işi ve dolaylı alanlardaki etkisi göz önünde bulundurulduğunda 146.000 yeni iş yaratacak.

    4 MİLYAR DOLAR VERGİ GETİRECEK

    Araştırma, pazarın 2021'e kadar toplam 4 milyar dolar vergi sağlamasını bekliyor.

    Ancak esrar ve türevi ürünlere uygulanacak vergiler, hem tüketiciler hem de satış yapacak firmalar tarafından eleştiriliyor.

    Eyalet, il ve belediye vergileri göz önünde bulundurulduğunda vergi oranı yüzde 35'e ulaşabilir.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK YASAL ESRAR PAZARI

    Mike Tyson
    © AP Photo/ Kamran Jebreili
    Mike Tyson'dan sıradışı bir hamle daha: Marihuana çiftliği açıyor
    Kaliforniya seçmenleri Kasım 2016'da sandık başına gitti ve 15 puanlık bir farkla, eyalette esrar satılması ve tüketilmesine onay verdi.

    Karar, ABD'nin en fazla nüfusa sahip eyaletini dünyanın en büyük yasal esrar pazarı haline getirdi.

    Düzenlemenin 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesiyle birlikte, halihazırda ruhsat almış kliniklerde uzun kuyruklar oluştu ve stok sıkıntısı yaşandı.

    Esrarın yasal hale gelmesiyle birlikte eyalette 21 yaşını dolduran herkes yetkili bir klinikten esrar satın alabilecek, evinde bu bitkiyi 6 saksılık bir limitle yetiştirebilecek ve konsantre formları da dahil olmak üzere yanında 8 grama kadar esrar taşıyabilecek. 

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    Etiketler:
    İstihdam, Vergi, Esrar, California
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