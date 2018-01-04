New York'ta kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

'Bomba kasırgası' (Bombogenesis) olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı.

New York'taki JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

New Yorkers brave snow and fierce winds during the #bombcyclone that has bombarded the region https://t.co/ojtbaaX2Ii pic.twitter.com/K8lRKaDKRg — New York Daily News (@NYDailyNews) January 4, 2018

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