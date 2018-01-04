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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

    ABD Dışişleri'nden İran açıklaması: Unutulmayacaksınız

    © AFP 2017/ Mandel Ngan
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız" ifadesini kullandı.

    Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğini belirtti.

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    Nauert, şunları kaydetti:

    "Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak kadar yetkimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."

    ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
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    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

    Etiketler:
    ABD Dışişleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Heather Nauert, İran, ABD
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