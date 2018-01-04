ABD Dışişleri'nden İran açıklaması: Unutulmayacaksınız

Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğini belirtti.
"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak kadar yetkimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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