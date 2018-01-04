ABD ve Güney Kore, 2018 Kış Olimpiyatları süresince askeri tatbikatları durduracak

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-Moon görüşmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iki liderin Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatları boyunca olimpiyatların güvenliğine odaklanabilmek amacıyla ortak askeri tatbikatlara ara verme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Ayrıca 'Kuzey Kore tehdidine' karşı iki ülkenin ortak bir dayanışma sürdürmesine vurgu yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu olimpiyatlara üst düzey bir delegasyonla katılacağı bilgisini verdiği de kaydedildi.

PENTAGON'DAN 'DESTEKLİYORUZ' AÇIKLAMASI

Öte yandan Pentagon'dan yapılan açıklamada da "Başkan'ın bu konuda almış olduğu kararı destekliyoruz" ifadesine yer verildi.

KİM JONG UN, OLİMPİYATLARA HEYET GÖNDEREBİLİR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirterek, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını bildirmişti. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.