ABD ve Güney Kore, 2018 Kış Olimpiyatları süresince askeri tatbikatları durduracak

Ayrıca 'Kuzey Kore tehdidine' karşı iki ülkenin ortak bir dayanışma sürdürmesine vurgu yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu olimpiyatlara üst düzey bir delegasyonla katılacağı bilgisini verdiği de kaydedildi.
PENTAGON'DAN 'DESTEKLİYORUZ' AÇIKLAMASI
Öte yandan Pentagon'dan yapılan açıklamada da "Başkan'ın bu konuda almış olduğu kararı destekliyoruz" ifadesine yer verildi.
KİM JONG UN, OLİMPİYATLARA HEYET GÖNDEREBİLİR
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirterek, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını bildirmişti. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.
Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.
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