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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan petrol ve doğalgaz hamlesi: Arama ve üretim faaliyetlerine izin vermek için 5 yıllık plan

    © AP Photo/ Evan Vucci
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, ülkenin açık denizlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine izin vermek için bir plan oluşturulduğunu açıkladı.

    ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla Meksika Körfezi kıyılarında petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine izin vermek için "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" adlı 5 yıllık bir plan hazırlandığı bildirildi.

    ABD-Meksika sınırı
    © AFP 2017/ Sandy Huffaker
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    Açıklamada, plan kapsamında, ABD'nin federal kıyılarının ve açık denizlerinin yüzde 90'ından fazlasının 2019-2024 döneminde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasının öngörüldüğü belirtildi.

    Söz konusu bölgelerde enerji firmalarının kira sözleşmesi yoluyla arama-üretim ve sondaj yapabileceğinin kaydedildiği açıklamada, plan sayesinde Alaska açıklarında 19, Pasifik Okyanusu bölgesinde 7, Atlantik Okyanusu bölgesinde 9 ve Meksika Körfezi açıklarında 12 sahanın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine açılacağı bilgisine yer verildi.

    ABD Enerji Bakanı Rick Perry
    © AP Photo/ Cliff Owen
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    Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, "Enerji kaynaklarımızı sorumlu, güvenli ve düzenlemelere uygun şekilde geliştirmek ekonomimiz ve enerji güvenliğimiz açısından önemli" ifadesini kullandı.

    Açıklamada, plan ile ilgili olarak ABD kamuoyunun, şirketlerinin ve kuruluşlarının 16 Ocak'tan itibaren görüşlerinin alınmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

    ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

    ABD İçişleri Bakanlığının açıklamasının ardından, ilk tepki çevreci kuruluş Sierra Club'dan geldi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2017/ JIM WATSON
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    Sierra Club'dan yapılan açıklamada, ABD'nin New Jersey, Kuzey ve Güney Carolina, Virginia ile Florida eyaletlerinin valilerinin ve halkının açık denizlerde sondaj faaliyetlerine karşı olduğu vurgulandı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Sierra Club İcra Direktörü Michael Brune, "Trump ve Zinke, kampanyalarını destekleyen ve hükümette yer alan enerji endüstrisini dinliyor, ABD halkının isteklerine karşı hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Ayrıca, açıklamada, Trump'ın selefi Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan ayrılmadan hemen önce Kutup bölgesinde ve Atlantik okyanusundaki açık denizlerde sondaj faaliyetlerini süresiz olarak yasakladığı hatırlatıldı.

    TRUMP'TAN OBAMA'NIN KARARININ İPTALİ İÇİN HAMLE

    ABD'nin Teksas eyaletinin batısında dev bir petrol havzası bulundu
    PR Newswire
    ABD, kendi dev petrol rezervini buldu
    Obama, Aralık 2016'da aldığı kararda, ABD'nin Kutup bölgelerinin ve Atlantik Okyanusu kıyılarının petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine "süresiz kapalı" olacağını duyurmuştu.

    Öte yandan, Trump, Nisan 2017'de imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığına söz konusu bölgelerde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerini yeniden başlatmak için bir plan geliştirmesi emri vermişti.

    Uzmanlar, ABD İçişleri Bakanlığının yeni planının faaliyete geçebilmesinin yaklaşık 18 ay sürebileceğini belirtiyor.

    Etiketler:
    Sierra Club, Ryan Zinke, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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