Trump'tan petrol ve doğalgaz hamlesi: Arama ve üretim faaliyetlerine izin vermek için 5 yıllık plan

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla Meksika Körfezi kıyılarında petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine izin vermek için "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" adlı 5 yıllık bir plan hazırlandığı bildirildi.
Söz konusu bölgelerde enerji firmalarının kira sözleşmesi yoluyla arama-üretim ve sondaj yapabileceğinin kaydedildiği açıklamada, plan sayesinde Alaska açıklarında 19, Pasifik Okyanusu bölgesinde 7, Atlantik Okyanusu bölgesinde 9 ve Meksika Körfezi açıklarında 12 sahanın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine açılacağı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, plan ile ilgili olarak ABD kamuoyunun, şirketlerinin ve kuruluşlarının 16 Ocak'tan itibaren görüşlerinin alınmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı.
ÇEVRECİLERDEN TEPKİ
ABD İçişleri Bakanlığının açıklamasının ardından, ilk tepki çevreci kuruluş Sierra Club'dan geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sierra Club İcra Direktörü Michael Brune, "Trump ve Zinke, kampanyalarını destekleyen ve hükümette yer alan enerji endüstrisini dinliyor, ABD halkının isteklerine karşı hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca, açıklamada, Trump'ın selefi Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan ayrılmadan hemen önce Kutup bölgesinde ve Atlantik okyanusundaki açık denizlerde sondaj faaliyetlerini süresiz olarak yasakladığı hatırlatıldı.
TRUMP'TAN OBAMA'NIN KARARININ İPTALİ İÇİN HAMLE
Öte yandan, Trump, Nisan 2017'de imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığına söz konusu bölgelerde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerini yeniden başlatmak için bir plan geliştirmesi emri vermişti.
Uzmanlar, ABD İçişleri Bakanlığının yeni planının faaliyete geçebilmesinin yaklaşık 18 ay sürebileceğini belirtiyor.
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