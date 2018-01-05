Trump Şi'ye baktığında 'kızıl bir hanımefendi görüyor'

Çin Devlet Başkanı'nın adını söyleyemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çareyi Şi Cinping'i kadın olarak düşünmekte bulduğu iddia edildi. Zira Şi, İngilizce'de üçüncü tekil şahıs için kadın cinsiyetini belirten zamir olan 'she' gibi telaffuz ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in nisandaki Florida ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki Pekin ziyaretiyle pekişen ilişkilerin perde arkasının Hollywood'un komedi filmlerini aratmadığı ortaya çıktı. Gazeteci-yazar Michael Wolff'un yeni Başkan'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlattığı 'Gazap ve Öfke' adlı kitaba göre Trump, dünyanın en önemli ve en karmaşık diplomatik ilişkisinde 'devrim' yapmaya soyunurken önemli bir engelle karşılaştı: Çin Devlet Başkanı'nın adını telaffuz edemiyordu.

'DANIŞMANLARIN DAHİYANE ÇÖZÜMÜ'

Peki danışmanlarının bulduğu çözüm neydi? Şi, İngilizce'de üçüncü tekil şahıs için kadın cinsiyetini belirten zamir olan 'she' gibi telaffuz ediliyor. Dolayısıyla Trump, Çin Devlet Başkanı'nı her gördüğünde onu kadın gibi düşünerek adını doğru telaffuz edebilirdi.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump'ın 'aklını da yitirmiş' dediği eski Baş Stratejist Bannon: Harika bir adam

İşte ABD Başkanı, nisanda kendisinin Mar-a-Lago malikanesinde ağırladığı Çin Devlet Başkanı ile kritik önemdeki iki günlük görüşmelere bu tavsiye eşliğinde girdi. Wolff'un kitabından alıntılar yayımlayan medya organları kervanına katılan İngiliz The Guardian gazetesi, bu bölümü 'Kızıl hanımefendi mi demeli? Trump'a Çin liderini adını telaffuz ederken kadın olarak görmesi söylenmiş' başlığıyla haber yaptı.

'VE İŞE YARADI'

Habere göre ''Dilbilimsel yeteneklerinin kıt olduğu bilinen Trump, Şi Cinping olarak telaffuz edilen ismin Xi Jinping diye yazılmasından hareketle Çin Devlet Başkanı'ndan 'Bay X-i' diye söz ediyordu. Asya'nın devinin liderinin ziyaretinde böyle bir gaf yapmasını önlemek için ABD Başkanı'na 'Onu bir kadın olarak düşün ve 'she' diye hitap et' diye tembihlediler. Bu tembih ve Mar-a-Lago'nun palmiyeli manzarası işe yaradı. Çin heyeti ılımlı bir havadaydı, hatta Trump'la şakalaştı. Ve hemen anladılar ki, sen onu pohpohlarsan o da seni pohpohluyor.''

© REUTERS/ Carlo Allegri ABD Başkanı, kitabın yayımlanmasını durdurma çabasında

Gerçekten de bu ziyaretin ardından Çin'le ticaret savaşı söylemini rafa kaldıran Trump, 'çok çok muhteşem bir ilişkinin' başladığından söz etmeye geçmişti. The Guardian, Türkiye’de benzeri 'Plastip Şov' adıyla yayımlanan 'Spitting Image' isimli İngiliz kukla şovundan bir sahneyi hatırlatmaktan da geri durmadı. 1980'lerin meşhur şovundan dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a danışmanlarının Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un adını doğru belletme çabasının hicvedildiği skeçe gönderme yaptı.

'KAYINPEDERİ MUTLU ETME FIRSATI'

Wolff'un kitabında Çin'ie ilgili başka bölümler de var. Trump'ın ''Madem Afganistan'da olmak zorundayız bari bundan para kazansak. Maden çıkarma hakları ABD'de değil, Çin'de'' dediği alıntılandı. Damadı Jared Kushner'in 'Trump doktrinini hayata geçirmek için direksiyona geçtiği, dış politikanın deneme tahtası olarak da Meksika, Kanada, Suudi Arabistan ve Çin'i belirlediği, bu ülkelerin her birine kayınpederini mutlu etme fırsatı sunduğu' ifade edildi. 'Kızıl hanımefendi' Şi, bu fırsatı değerlendiriyor gibi gözüküyor.