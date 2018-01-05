Yazardan Trump'a yanıt: Yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde en güvenilmez kişisin

'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinde' isimli kitabıyla ABD'de olay yaratan gazeteci-yazar Wolff, kendisini yalancılıkla suçlayan Trump'a yanıt verdi: Bugüne dek yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde muhtemelen en güvenilmez kişisin.

Medyanın 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinde' isimli kitabından parçaları yayımlamasıyla ilgi odağı haline gelen gazeteci-yazar Michael Wolff, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimşeklerini çekmesi üzerine açıklamalar yaptı. Wolff, 'yalanlarla dolu' suçlamasında bulunarak kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışan Trump'ı 'muhtemelen Dünya üzerine ayak basmış en güvenilmez insan' diye niteledi.

“Not only is he helping me sell books, but he’s proving the point of the book.” @MichaelWolffNY told @SavannahGuthrie pic.twitter.com/pngSguClZX — TODAY (@TODAYshow) 5 Ocak 2018

​KİTABI SATIN ALMAK İÇİN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR © REUTERS/ Carlo Allegri ABD Başkanı, kitabın yayımlanmasını durdurma çabasında

Trump'ın avukatlarının engelleme girişimleri üzerine 4 gün erkene çekilerek yayımlanan 'Gazap ve Öfke'yi okumak için sabırsızlananlar dün gece kitapevleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnternetten de sipariş patlaması yaşanıyor. Kitapla ilgili araştırma yapmak amacıyla aylarca Beyaz Saray'da bulunmuş olan Wolff ise kendisini yalancılıkla suçlayan Trump için ''bugüne dek yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde muhtemelen en az inanılır, en az güvenilir kişi'' dedi.

​'SÜREKLİ TATMİN VE MÜKAFAT İSTİYOR'

NBC kanalının Today programına konuşan Wolff, Trump'ın tüm ekibinin ABD Başkanı hakkında 'çocuk gibi' diye görüş bildirdiğini belirtti. ''Bununla kast ettikleri, Trump'ın sürekli tatmin ve mükafat ihtiyacında olması. Trump için kendisinden başka önemli bir şey yok. Bu adam kitap okumuyor, kimseyi dinlemiyor. Topu sadece kenarlara çarptıran bir tilt makinesi gibi'' diye konuşan yazar, Trump'ın kitaptan yayımlanan alıntılar karşısındaki öfke nöbetinin bile kitabın haklılığını kanıtlamaya yettiğini savundu.

#FireAndFury: Customers at a Washington bookshop queue up to be among the first to get a copy of Michael Wolff's controversial book about Donald Trump as it goes on sale across the US pic.twitter.com/EGv8VtMwLR — The Telegraph (@Telegraph) 5 Ocak 2018

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