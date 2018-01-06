Kayıt
04:52 06 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Michael Wolff'un kaleme aldığı 'Gazap ve Öfke' adlı kitap raflarda

    Beyaz Saray'ı karıştıran kitap piyasaya çıktığı gün tükendi

    © REUTERS/ Shannon Stapleton
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon'ın Trump karşıtı ifadeleriyle adı duyulan 'Gazap ve Öfke' adlı kitap, piyasaya çıktığı gün tükendi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının konu edildiği, tartışmalara neden olan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün tükendi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2017/ NICHOLAS KAMM
    Yazardan Trump'a yanıt: Yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde en güvenilmez kişisin
    Michael Wolff tarafından kaleme alınan kitap, online satış yapan Amazon'un kitap bölümünde 1 numaraya yerleşti, başkent Washington ve New York gibi kentlerdeki kitapçılarda ise dakikalar içinde satıldı.

    Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan kitap, Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'ın başkanın büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında suçladığı bir bölümün medyaya yansımasıyla gündemi değiştirdi. Ardından kitapla ilgili New York dergisinde yer alan bir röportajda Trump'a yönelik ortaya atılan iddialar da Washington kulislerini ve Beyaz Saray'ı karıştırdı.

    'TRUMP BAŞKANLIĞI BEKLEMİYORDU'

    Kitapta en çok tartışmalara neden olan bölümlerden birinde Wolff, Trump'a yakın isimlere dayandırdığı ifadelerde "Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini" iddia etti. Seçim kampanyasındaki süreçte Trump'ın kazanacağına inanmadığını savunan yazar, Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'in "Trump'ın kaybedeceğinden emin olduğunu" da ileri sürdü.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşamından bilinmeyenler: 'Zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor'
    Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten sonra odasına iki yeni televizyon eklettiği, zehirlenme korkusundan dolayı uzunca bir süredir hazır hamburger menüleri yediği, yatağında saatlerce televizyon izlediği gibi birçok kişisel alışkanlıklarının yer aldığı kitaptaki bilgilerin ne ölçüde doğru olduğu ise kamuoyunda tartışılıyor.

    'BEYAZ SARAY'A GİRMESİNE HİÇ İZİN VERMEDİM'

    Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise "Düzmece kitabın yazarının Beyaz Saray'a girmesine hiç izin vermedim. Kitapla ilgili kendisiyle de hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlış anlatımlar ve olmayan kaynaklarla dolu bir kitap" değerlendirmesinde bulundu.

    ​Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dünkü basın brifinginde, kitabın yazarı Wolff'un Beyaz Saray'a girmek için 30, Trump ile görüşmek için de 20'ye yakın başvuru yaptığını, ancak bunların kabul edilmediğini ve kitabın gerçeklerle uyuşmayan birçok iddiayı içerdiğini savunmuştu.

    Donald Trump-Steve Bannon
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump'tan eski danışmanı Bannon'a: Sadece işini değil aklını da yitirmiş
    Trump'ın eski başstratejisi Steve Bannon ile yapılan röportajın da yer aldığı kitaptan medyaya yansıyan bazı bölümler Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu mülakatta Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile bazı Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için "haince" ifadesini kullanmıştı.

    Trump ise yazılı açıklamayla Bannon'a çıkışmış, "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş" sözleriyle tepki göstermişti.

    Öte yandan Trump'ın avukatlarından Charles Harder'ın, "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" başlıklı kitabı yayımlamaya hazırlanan Wolff ile yayınevinin yöneticisi Henry Holt'a ihtar mektubu göndererek kitabın piyasaya sürülmemesini talep ettiği ortaya çıkmıştı.

    Yayınevi ise Trump'ın bu girişimine karşılık, 9 Ocak'ta yayımlanması beklenen kitabı 5 Ocak'ta piyasaya sunmuştu.

    Etiketler:
    Beyaz Saray, Steve Bannon, Michael Wolff, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    LİRA DENİZALTISI
    Dünyanın en hızlı 5 denizaltısı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam