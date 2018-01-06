Beyaz Saray'ı karıştıran kitap piyasaya çıktığı gün tükendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının konu edildiği, tartışmalara neden olan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün tükendi.

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM Yazardan Trump'a yanıt: Yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde en güvenilmez kişisin

Michael Wolff tarafından kaleme alınan kitap, online satış yapan Amazon'un kitap bölümünde 1 numaraya yerleşti, başkent Washington ve New York gibi kentlerdeki kitapçılarda ise dakikalar içinde satıldı.

Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan kitap, Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'ın başkanın büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında suçladığı bir bölümün medyaya yansımasıyla gündemi değiştirdi. Ardından kitapla ilgili New York dergisinde yer alan bir röportajda Trump'a yönelik ortaya atılan iddialar da Washington kulislerini ve Beyaz Saray'ı karıştırdı.

'TRUMP BAŞKANLIĞI BEKLEMİYORDU'

Kitapta en çok tartışmalara neden olan bölümlerden birinde Wolff, Trump'a yakın isimlere dayandırdığı ifadelerde "Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini" iddia etti. Seçim kampanyasındaki süreçte Trump'ın kazanacağına inanmadığını savunan yazar, Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'in "Trump'ın kaybedeceğinden emin olduğunu" da ileri sürdü.

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten sonra odasına iki yeni televizyon eklettiği, zehirlenme korkusundan dolayı uzunca bir süredir hazır hamburger menüleri yediği, yatağında saatlerce televizyon izlediği gibi birçok kişisel alışkanlıklarının yer aldığı kitaptaki bilgilerin ne ölçüde doğru olduğu ise kamuoyunda tartışılıyor.

'BEYAZ SARAY'A GİRMESİNE HİÇ İZİN VERMEDİM'

Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise "Düzmece kitabın yazarının Beyaz Saray'a girmesine hiç izin vermedim. Kitapla ilgili kendisiyle de hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlış anlatımlar ve olmayan kaynaklarla dolu bir kitap" değerlendirmesinde bulundu.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 January 2018

​Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dünkü basın brifinginde, kitabın yazarı Wolff'un Beyaz Saray'a girmek için 30, Trump ile görüşmek için de 20'ye yakın başvuru yaptığını, ancak bunların kabul edilmediğini ve kitabın gerçeklerle uyuşmayan birçok iddiayı içerdiğini savunmuştu.

Trump'ın eski başstratejisi Steve Bannon ile yapılan röportajın da yer aldığı kitaptan medyaya yansıyan bazı bölümler Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu mülakatta Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile bazı Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için "haince" ifadesini kullanmıştı.

Trump ise yazılı açıklamayla Bannon'a çıkışmış, "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş" sözleriyle tepki göstermişti.

Öte yandan Trump'ın avukatlarından Charles Harder'ın, "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" başlıklı kitabı yayımlamaya hazırlanan Wolff ile yayınevinin yöneticisi Henry Holt'a ihtar mektubu göndererek kitabın piyasaya sürülmemesini talep ettiği ortaya çıkmıştı.

Yayınevi ise Trump'ın bu girişimine karşılık, 9 Ocak'ta yayımlanması beklenen kitabı 5 Ocak'ta piyasaya sunmuştu.