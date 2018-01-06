Trump: Seul ile Pyongyang arasındaki diyaloğu destekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğu desteklediğini ve ABD’nin de bu sürece katılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Seul ile Pyongyang arasındaki diyalog konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tarafların arasındaki görüşmelerin Olimpiyatlardan sonra da devam etmesini isterdim. Uygun zamanda biz de devreye gireceğiz. Olimpiyatlar konusunda anlaşma yapmaları fikrini beğendim, bu iki ülke arasında gerçekleşmeli. Ben yüzde 100 bunu destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Güney Kore ve Kuzey Kore temsilcilerinin, 2016’da kapatılan ve geçtiğimiz çarşamba yeniden açılan özel iletişim hattı üzerinden, Kuzey Koreli sporcuların Pyeongchang'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılması da dâhil olmak üzere ikili ilişkileri ele aldıkları bildirilmişti.

'KİM İLE GÖRÜŞÜRDÜM'

Öte yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile telefonda görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Ben her zaman konuşmaya inanıyorum. Bunu yapardım, sorun yok" cevabı verdi.

Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmişti.

İki lider, kış olimpiyatları boyunca olimpiyatların güvenliğine odaklanabilmek amacıyla ortak askeri tatbikatlara ara verme konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini dile getirerek, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.