Soçi'deki uçak kazasının kurbanları New Jersey'de anıldı

Moskova'dan Suriye'ye gitmek için yola çıkan ve 25 Aralık 2016'da Soçi kentinin açıklarında Karadeniz'e düşen Tu-154 uçak kazasında hayatını kaybeden 92 kişi için ABD'nin New Jersey eyaletinde dün bir anma töreni düzenlendi.

Sputnik'e konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovski, aralarında ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de bulunduğu askeri uçağın yolcuları ve mürettebat üyeleri için, New Jersey eyaletinin Bayonne kentindeki 911 Gözyaşı Anıtı'nda bir anma töreninin düzenlendiğini aktardı.

New Jersey'deki anma töreni bu yıl 2. kez düzenlendi.

Çelenk bırakma törenine Bayonne Belediye Başkanı ve ABD Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Virginia Eyaleti Senatörü Richard Black ve Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Pyotr İlyiçev katıldı.

Geçen yıl düzenlenen törende New York polisi ABD ve Rusya bayraklarını dikmiş, anıta çelenk bırakmıştı, düşünce kuruluşu Schiller Institute temsilcileriyse iki ülkenin istiklal marşlarını okumuştu.

Aralarında ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişiyi taşıyan Tu-154 uçağı 25 Aralık 2016 tarihinde Moskova'dan kalktıktan sonra yakıt ikmali için indiği Soçi'den havalanmasından iki dakika sonra radardan kaybolmuştu.

Karadeniz'e düşen uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.