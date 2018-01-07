'Jon Snow' kontrolsüz hareketleri sebebiyle bardan atıldı

Bar personeli önce kibarca, ancak ısrarlı bir şekilde Harington'dan barı terk etmesini istedi. Yıldız oyuncu bu öneriyi kabul edip bardan çıktı, fakat kısa bir süre sonra geri döndü. İçeridekilerle hararetli bir tartışmaya giren Harington, mekânın sahipleri tarafından bu kez zorla dışarıya çıkartıldı.
Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonunun 2018'de yayınlanmayacağı kesinleşti. HBO resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon yani final sezonu, 6 bölümden oluşacak ve 2019'da yayınlanacak.
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