Trump'ın eski danışmanı Bannon'dan geri adım: Ona desteğim sarsılmaz

Konuyla ilgili ABD'de yayın yapan Axios adlı haber portalına yazılı açıklama gönderen Bannon, kendisine atfedilen sözlere açıklık getirdi ve gecikmiş cevabından dolayı özür diledi.
Açıklamasında Trump'a olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Bannon, Trump'ın oğlu ile ilgili olarak, "Babasına ve onun ülkeyi değiştiren ajandasına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. O iyi bir adam ve iyi bir vatansever" ifadesini kullandı.
Bannon, ayrıca başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary Clinton'ı yenebilecek tek Cumhuriyetçi adayın Trump olduğunu bildirdi.
Trump'ın eski başstratejisi Bannon'a dayandırılan bilgilerin de yer aldığı "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, ABD kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
KİTAP İLK SAATLERİNDE TÜKENDİ
Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra yerleşkede yaptırdığı değişiklikler, yeme-içme alışkanlığı, televizyon izleme sıklığı ve toplantılara hazırlanma yöntemi gibi birçok kişisel bilginin de yer aldığı kitap 5 Ocak'ta raflardaki yerini almış ve ilk saatlerinde tükenmişti.
Trump'ın avukatları ise Başkan'ın onurunu zedelemek de dahil birçok ihlalden dolayı yazar ve yayınevi aleyhine dava açabileceklerini açıklamıştı.
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