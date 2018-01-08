ABD'li diplomatlara silah tacirliği emri

Trump, yabancı ülkelere silah satış kurallarının gevşetilmesi için tüm hükümet çapında tam teşekküllü seferberlik ilan edecek. Silah satışlarının milyarlarca dolar daha artmasını sağlamaları için ABD'li askeri ataşelerle diplomatlara seferber olmaları talimatı verecek.

© Sputnik/ Maksim Blinov Küresel silah satışları, 5 yıl sonra tekrar arttı

Amerikan silah satışları için her daim devrede olmalarıyla bilinen ABD'li askeri ataşelerle diplomatlara bugüne değinki çabalarının da ötesine geçerek silah satışlarının milyarlarca dolar daha artması için seferber olmaları talimatı verilecek. Reuters'in görüştüğü ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın 'Amerikan malı al ve aldır' politikası çerçevesinde en erken şubat ayında bir açıklama yapacağını söyledi. Açıklamada, yabancı ülkelerin Amerikan yapımı silah, cephanelik, teçhizat almalarıne yönelik ihracat kurallarının gevşetilmesine için tüm hükümet çapında tam teşekküllü seferberlik ilan edecek.

TİCARET AÇIĞINI KÜÇÜLTMEK İÇİN

ABD Başkanı'nın böyle bir talimat verme yetkisinin olduğunu belirten habere göre Trump, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, savaş gemilerinden toplara uzanan silah satış seferberliğiyle 2016 seçim kampasındaki vaatlerinden birini —yurtdışına daha çok mal ve hizmet satarak son 6 yılın rekoru olan 50 milyar dolarlık ticaret açığını azaltma- tutabilmeyi hedefliyor. Trump aynı zamanda Çin ve Rusya'daki silah şirketleriyle kıyasıya rekabet içindeki Amerilen şirketlerinin baskısı altında.

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Plan kapsamında ABD'nin yabancı ülkelerdeki askeri ve ticari ateşelerinin seferber edilmesinin yanısıra Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) de elden geçirilecek. 1976'dan beri federal hükümetin silah ihracatı politikasını belirleyen ITAR, 30 küsur yıldır değiştirilmedi. NATO üyesi olmayan mütefik ve dost ülkelere satışlara da kolaylık getirilecek.

BÜYÜK RİSKLER GETİRECEK

Ancak düzenlemelerin gevşetilmesi, beraberinde sorunlar getirecek. Hem insan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı bölge veya ülkeler silah satılmasıyla katliamların yolu açılacak hem de Ortadoğu ve Asya'daki silahlanma yarışının tırmanmasıyla yeni savaşlar çıkması riski büyüyecek. Hatta bu silahların aşırılıkçıların eline geçmesiye dünya çapında yeni terör saldırıları tetiklenecek.

'ELLERİ KOLLARI BAĞLANMASIN'

Reuters'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ''İllaveten milyarlarca dolar kazanacağız, istihdam yaatacağız'' dedi. ABD Dışişleri ve Savunma (Pentagon) Bakanlıklarının silah satışlarında daha aktif rol oynamasından özellikle Lockheed Martin ve Boeing Co. gibi silah devlerinin karlı çıkacağını belirten yetkili ''Bu adamların, ticari ve askeri ataşelerin bu uğurda satıcılık yapmaları, teşvikte bulunmaları için ellerinin kollarının bağlanmamasını, serbest kalmalarını istiyoruz'' diye konuştu.

© AP Photo/ Franka Bruns Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı için Deniz Yücel şartı

ABD Dışişleri'nden bir yetkili de yeni yaklaşımın partnerlerin uluslararası güvenliğin yükünü daha ortaklaşa şekilde omuzlamasına yardımcı olacağını, savunma sanayine yararı dokunacağını ve Amerikalı işçilerin daha iyi işlere kavuşmasını sağlayacağını savundu. Yetkililer, halihazırda yurtdışına askeri yardımların idaresi, yabancı hükümetlerin ABD silahları satın almalarına yönelik bilgilendirilmesi gibi görevleri bulunan askeri ve ticari ateşelerin önceki başkanlar tarafından yeterince kullanılmadıkları görüşünü dile getirdi.

SİLAH ŞİRKETLERİNDEN TÜM ZAMANLARIN REKORU

Dünyanın en büyük silah satıcısı ABD'de en büyük 5 silah şirketinin —Lockheed, Boeing, Raytheon Co, General Dynamics Corp, Northrop Grumman- hisse senedi değerleri son 5 yılda üç kattan fazla değerlenip tüm zamanların rekor düzeyinde seyrediyor. ABD'nin 2016'da 31 milyar dolar olan silah ihracatı 2017'de 42 milyar dolara çıktı.