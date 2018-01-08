Trump, El Salvadorlu 200 bin kişiyi ABD'den gönderecek

Beyaz Saray, ABD'de yaşamak ve çalışmak amacıyla El Salvador'dan ülkeye gelen 200 bin kişinin izinlerinin iptal edileceğini açıkladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2001 yılındaki deprem dalgasının ardından Geçici Koruma Statüsü (TPS) verilen El Salvadorlular, 9 Eylül 2019'dan önce ülkeden ayrılmazlarsa yakalanıp sınır dışı edilecekler.

SON TARİH 9 EYLÜL 2019

© REUTERS/ Joshua Roberts ABD, BM göçmen ve mülteci anlaşmasından çekildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, El Salvador'dan gelen yaklaşık 200 bin kişiye, 9 Eylül 2019'a kadar ülkeden ayrılmaları ya da ABD'de kalmak için yasal bir zemin bulmaları için zaman verdi.

Trump yönetiminin şimdiye kadar on binlerce Haitilinin ve Nikaragualının Geçici Koruma Statüsü'nü iptal ettiği biliniyor.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ NEDİR?

TPS kısaltmasıyla anılan statü, 1990 yılındaki yasayla, bazı ülkelerden gelen göçmenlere ABD'de yasal şekilde yaşama ve çalışma hakkı sunuyor. Programa dahil edilecek kişilerin ABD'ye yasal yollardan girip girmediğine bakılmıyor.

Terminating Salvadoran TPS will affect:

— 195,000 working people

— 192,700 U.S.-born children

— $109.4 BILLION lost from the U.S. GDP over 10 years without these workers



UNITE HERE denounces the Trump administration's decision to terminate Salvadoran TPS.#unitehere #SaveTPS 🇸🇻 pic.twitter.com/LlqMVFTs7I — UNITE HERE #SaveTPS (@unitehere) 8 January 2018

​Program, silahlı çatışmalardan, çevresel felaketlerden ya da salgın hastalıklardan etkilenen ülkelere sunuldu. Ülkeye gelen yaklaşık 200 bin El Salvadorlu, TPS programıyla ülkede bulunan en kalabalık grubu oluşturuyor.

İlk kez eski ABD Başkanı George Bush tarafından yasalaştırılan kanunla, 300 binin üzerinde göçmen koruma altına alındı. El Salvadorlular, 2001 yılının mart ayında yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden olan iki depremin ardından koruma programına katılmaya hak kazandı.