ABD’deki 'kasırga bombası' Putin’in iklim silahı mı?

Youtube'da yayınlanan video kısa sürede yüz binler tarafından izlendi.

Videonun açıklamasında, ABD'de aşırı soğuklara yol açan 'kasırga bombası' anlamına gelen 'bombogenesis' yüzünden sokak ve caddeleri dolduran suların donarak park halindeki araçlar için tehlike yarattığı ifade edildi.

© REUTERS/ Darren Ornitz New York'ta kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kısa videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı, yeni bir buz çağının başladığını düşünüyor. Diğerleri, 'kasırga bombası' için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘iklim silahı' nitelendirmesinde bulundu.

Cattefaie Blæc rumuzlu kullanıcı, "O (Putin), Amerikan ekonomisi ve altyapısını yıkıyor" dedi.

'DEMOKRATİK İKLİME RUS MÜDAHALESİ'

Sergey Korsak ise, "Kasırga bombası, Rus ajanı. Bu, demokratik iklime yönelik Rus müdahalesi" yorumunda bulundu.

Kullanıcılar ayrıca aşırı soğukların Sibirya'daki ayazları andırdığını dile getirirken bazıları kıyamet günüyle kıyaslama yaptı. Rojs Rozentāls, "Bu, ‘Yarından Sonra' filmi gibi bir şey" diye yazdı. Tessa Fieryphoenix, "Amerika için güzel bir kıyamet günü" ifadesini kullandı.