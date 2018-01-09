Pentagon'da eski askerlerden cinsel taciz protestosu

Arlington'daki Pentagon metro istasyonu önünde toplanan onlarca eski asker, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Amerikan ordusundaki cinsel taciz skandallarının hesabının sorulmasını istedi.

‘Where’s our reckoning?’ @DiannaCahn reports on the #MeToo protest outside the Pentagon today, where a small group of @Servicewomen showed up to break their silence on military sexual assault. https://t.co/VVRWZfz0qD 📷 by @CDicksteinDC — Nikki Wentling (@nikkiwentling) 8 January 2018

​SADECE YÜZDE 4'Ü YARGIYA İNTİKAL EDİYOR

Patrick Semansky ABD ordusunda tacizci değil 'ispiyoncu' cezalandırılıyor

Asker Kadın Eylem Ağı (SWAN) olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun düzenlediği protestoda açıklama yapan SWAN örgütünün başkanı Lydia Watts, ABD ordusundaki taciz olaylarının sadece yüzde 4'ünün yargıya intikal ettiğini ifade etti.

PENTAGON'DAN DESTEK

Kısa açıklamalar ve cinsel taciz iddiaları için yargılamanın kolaylaştırılmasını talep eden protestocular daha sonra olaysız dağılırken Pentagon'dan da protestoya destek açıklamasının gelmesi dikkati çekti.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Hiç kimse askerlik hizmetinin bir parçası olarak cinsel tacize katlanmak zorunda bırakılmamalı" ifadesini kullandı.

'PENTAGON BU KONUDA ÇABA GÖSTERİYOR'

© AFP 2017/ ARMEND NIMANI ‘ABD ordusu dağılıyor’

Bakanlığın protestocuların talebini desteklediğini kaydeden Manning, Pentagon'un bu konuda çaba gösterdiğini ve askerlere tacize maruz kalmaları durumunda bunu gerekli birimlere rapor etmesini istediklerini belirtti.

Protestocuların arasında eski Savunma Bakanı Leon Panetta'nın özel yardımcısı Monica Medina da bulunurken Pentagon'ın basın sözcüsü Dana W. White da protestoya destek olmak için grubun yanına gittiği görüldü.