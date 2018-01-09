Trump: Beni seçtiğiniz için mutlu musunuz?

President Trump speaks to farmers at an event in Nashville, Tennessee: "Oh, are you happy you voted for me. You are so lucky that I gave you that privilege" https://t.co/VensGFmLt5 pic.twitter.com/exTM89JRqm— CNN (@CNN) 9 Ocak 2018
'ÖLÜM VERGİSİNDEN KURTARDIK'
''Bundan böyle pek çok çiftçi ailesi ve KOBİ'ler, 'ölüm vergisi' diye de bilinen son derece adaletsiz emlak vergisiyle cezalandırılmaktan kurtulacak. Yani çiftlikleriniz aile içinde kalacak, ipoteklenip başkalarının eline geçmeyecek. Bunu zorlu bir mücadeleyle elde ettik'' vurgusu yapan Trump, yeni vergi yasasıyla çiftçiler dahil bütün Amerikan işletmelerinin yeni satın aldıkları teçhizatlardan yüzde 100 vergi indirimi kazanacaklarına dikkat çekti. 2017 yılı boyunca yasayı Kongre'de engellemeye çalışmış olan Demokrat Parti'yi de ''Temsilciler Meclisi'ndeki her Demokrat ile Senato'daki her Demokrat, Amerikan çiftçisi ve Amerikan işçisi için vergi indiriminin aleyhine oy kullandı'' sözleriyle hedef gösterdi.
'TWITTER HESABIMA BAKIN'
ABD taşrasının bir sorunu da yaklaşık 25 milyon kişinin genişbant internet erişiminden yoksun olması. Trump, çiftçi kongresinde, taşraya genişbant internet için özel sektörün yatırım yapmasına yönelik teşvik paketi çıkaran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Today, at the American #FarmBureau, President #Trump signed two executive orders to help improve broadband in rural areas. pic.twitter.com/gJ05HBpvSW— Praying Medic (@prayingmedic) 8 Ocak 2018
MİLLİYETÇİ SÖYLEME DESTEK
Altyapıya yatırım, yaygın eroin bağımlılığıyla mücadele ve Meksika sınırına duvar projelerini yeniden gündeme getiren Trump, polis şiddetini protesto için Amerikan milli marşı çalarken diz çöken sporculara yönelik eleştirilerini tekrarlarken de çiftçilerden destek aldı.
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