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    Donald Trump

    Trump: Beni seçtiğiniz için mutlu musunuz?

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı seçilmesini beyaz işçi ve çiftçilerin oylarına borçlu olan Trump, çiftçilere hitabında vergi indirimi ve deregülasyonları onların iyiliği için çıkardığını savundu. ''Bana oy verdiğiniz için mutlu musunuz'' diye soran Trump, taşranın genişbant internete erişimi için yatırımı teşvik eden bir kararname de imzaladı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    ABD Başkanı Donald Trump, çıkardığı vergi indirimi paketinin ve serbest piyasanın kural tanımazlığına karşı üretici-tüketici haklarını korumaya yönelik regülasyonları kaldırmasının çiftçileri kalkındıracağını savundu. Devlet destekli bir STK olan Amerikan Çiftlik Büroları Federasyonu'nun yıllık kongresine hitap eden Trump, Nashville'de toplanan çiftçilere ''Bana oy verdiğiniz için mutlu musunuz, ha? Size bu ayrıcalığı tanıdığım için çok şanslısınız'' diye seslendi. ''Diğer seçenek (Hillary Clinton) siz çiftçilerin işine pek gelmeyecekti'' diye ekleyerek çiftçilerin ABD'nin geleceği olduğunu dile getirdi.

    'ÖLÜM VERGİSİNDEN KURTARDIK'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    ''Bundan böyle pek çok çiftçi ailesi ve KOBİ'ler, 'ölüm vergisi' diye de bilinen son derece adaletsiz emlak vergisiyle cezalandırılmaktan kurtulacak. Yani çiftlikleriniz aile içinde kalacak, ipoteklenip başkalarının eline geçmeyecek. Bunu zorlu bir mücadeleyle elde ettik'' vurgusu yapan Trump, yeni vergi yasasıyla çiftçiler dahil bütün Amerikan işletmelerinin yeni satın aldıkları teçhizatlardan yüzde 100 vergi indirimi kazanacaklarına dikkat çekti. 2017 yılı boyunca yasayı Kongre'de engellemeye çalışmış olan Demokrat Parti'yi de ''Temsilciler Meclisi'ndeki her Demokrat ile Senato'daki her Demokrat, Amerikan çiftçisi ve Amerikan işçisi için vergi indiriminin aleyhine oy kullandı'' sözleriyle hedef gösterdi. 

    'TWITTER HESABIMA BAKIN'

    ABD taşrasının bir sorunu da yaklaşık 25 milyon kişinin genişbant internet erişiminden yoksun olması. Trump, çiftçi kongresinde, taşraya genişbant internet için özel sektörün yatırım yapmasına yönelik teşvik paketi çıkaran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    Bütün açıklamalarını ilkin Twitter'dan yapmasıyla tanınan Trump, çiftçilere ''@realdonaldtrump adresine sık sık bakmayı unutmayın. Gerçek medyaya ulaşmanızın tek yolu bu. Gerisi sahte medya'' diye seslendi. 

    MİLLİYETÇİ SÖYLEME DESTEK

    Altyapıya yatırım, yaygın eroin bağımlılığıyla mücadele ve Meksika sınırına duvar projelerini yeniden gündeme getiren Trump, polis şiddetini protesto için Amerikan milli marşı çalarken diz çöken sporculara yönelik eleştirilerini tekrarlarken de çiftçilerden destek aldı.

     

    Etiketler:
    Amerikan Çiftlik Büroları Federasyonu, Donald Trump, ABD
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