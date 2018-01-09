Trump: Beni seçtiğiniz için mutlu musunuz?

ABD Başkanı seçilmesini beyaz işçi ve çiftçilerin oylarına borçlu olan Trump, çiftçilere hitabında vergi indirimi ve deregülasyonları onların iyiliği için çıkardığını savundu. ''Bana oy verdiğiniz için mutlu musunuz'' diye soran Trump, taşranın genişbant internete erişimi için yatırımı teşvik eden bir kararname de imzaladı.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Akıl ve fiziksel sağlığının yerinde olmadığı eleştirileri sonrası Trump'a sağlık kontrolü

President Trump speaks to farmers at an event in Nashville, Tennessee: "Oh, are you happy you voted for me. You are so lucky that I gave you that privilege" https://t.co/VensGFmLt5 pic.twitter.com/exTM89JRqm — CNN (@CNN) 9 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, çıkardığı vergi indirimi paketinin ve serbest piyasanın kural tanımazlığına karşı üretici-tüketici haklarını korumaya yönelik regülasyonları kaldırmasının çiftçileri kalkındıracağını savundu. Devlet destekli bir STK olan Amerikan Çiftlik Büroları Federasyonu'nun yıllık kongresine hitap eden Trump, Nashville'de toplanan çiftçilere ''Bana oy verdiğiniz için mutlu musunuz, ha? Size bu ayrıcalığı tanıdığım için çok şanslısınız'' diye seslendi. ''Diğer seçenek (Hillary Clinton) siz çiftçilerin işine pek gelmeyecekti'' diye ekleyerek çiftçilerin ABD'nin geleceği olduğunu dile getirdi.

​'ÖLÜM VERGİSİNDEN KURTARDIK'

''Bundan böyle pek çok çiftçi ailesi ve KOBİ'ler, 'ölüm vergisi' diye de bilinen son derece adaletsiz emlak vergisiyle cezalandırılmaktan kurtulacak. Yani çiftlikleriniz aile içinde kalacak, ipoteklenip başkalarının eline geçmeyecek. Bunu zorlu bir mücadeleyle elde ettik'' vurgusu yapan Trump, yeni vergi yasasıyla çiftçiler dahil bütün Amerikan işletmelerinin yeni satın aldıkları teçhizatlardan yüzde 100 vergi indirimi kazanacaklarına dikkat çekti. 2017 yılı boyunca yasayı Kongre'de engellemeye çalışmış olan Demokrat Parti'yi de ''Temsilciler Meclisi'ndeki her Demokrat ile Senato'daki her Demokrat, Amerikan çiftçisi ve Amerikan işçisi için vergi indiriminin aleyhine oy kullandı'' sözleriyle hedef gösterdi.

'TWITTER HESABIMA BAKIN'

ABD taşrasının bir sorunu da yaklaşık 25 milyon kişinin genişbant internet erişiminden yoksun olması. Trump, çiftçi kongresinde, taşraya genişbant internet için özel sektörün yatırım yapmasına yönelik teşvik paketi çıkaran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Today, at the American #FarmBureau, President #Trump signed two executive orders to help improve broadband in rural areas. pic.twitter.com/gJ05HBpvSW — Praying Medic (@prayingmedic) 8 Ocak 2018

​ © REUTERS/ Jonathan Ernst ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki Bütün açıklamalarını ilkin Twitter'dan yapmasıyla tanınan Trump, çiftçilere ''@realdonaldtrump adresine sık sık bakmayı unutmayın. Gerçek medyaya ulaşmanızın tek yolu bu. Gerisi sahte medya'' diye seslendi.

MİLLİYETÇİ SÖYLEME DESTEK

Altyapıya yatırım, yaygın eroin bağımlılığıyla mücadele ve Meksika sınırına duvar projelerini yeniden gündeme getiren Trump, polis şiddetini protesto için Amerikan milli marşı çalarken diz çöken sporculara yönelik eleştirilerini tekrarlarken de çiftçilerden destek aldı.