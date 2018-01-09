Trump çizgi film dizisi oluyor

© REUTERS/ Jonathan Ernst ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki

10 bölümlük çizgi film dizisinin 11 Şubat'ta yayınlanacağı öğrenilirken, yeni projenin baş kahramanlarının Donald Trump, ailesi, danışmanları ve yakın çevresi olacağı ifade edildi.

‘Our Cartoon President' fikri, 'The Late Show With Stephen Colbert' adlı programda gösterilen kısa animasyonlardan doğdu.

Dizide, Trump ve medya arasındaki çatışmayla alay ediliyor.

ABD lideri, düzenli olarak talk şovlar ve ‘The Simpsons' gibi çizgi film dizilerinde hiciv konusu oluyordu.

'MİLYONLARCA İZLEYİCİYE ULAŞTI'

Programın sunucusu Stephen Colbert da şovunda sık sık Trump'a dönük eleştirilerde bulunuyordu. Senaryosunu kendi yazdığı Trump'la ilgili kısa çizgi film videoları ise Youtube'da milyonlarla ölçülen izlenme rakamlarına ulaştı.