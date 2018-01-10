Trump'tan özür dileyen Bannon, Breitbart'taki görevini de kaybetti

'BREITBART EKİBİYLE GURUR DUYUYORUM'
Bannon, istifa kararının ardından yaptığı aıklamada, "Breitbart'ı kısa zamanda dünya standartlarında bir haber platformuna dönüştüren ekiple gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Breitbart CEO'su Larry Solov ise Bannon'a katkılarından dolayı teşekkür etti.
“Steve is a valued part of our legacy, and we will always be grateful for his contributions, and what he has helped us to accomplish.” https://t.co/iIfyufkbua— Breitbart News (@BreitbartNews) 9 January 2018
IRKÇI, CİNSİYETÇİ VE YABANCI DÜŞMANI OLMAKLA ELEŞTİRİLİYOR
2005'te muhafazakar gazeteci Andrew Breitbart ile tanışan Bannon'un kurduğu ortaklık, Breitbart News'u marjinal bir haber portalinden Amerikan sağ kesiminin önde gelen sesi haline getirdi. Haber kuruluşu, çeşitli çevrelerce ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyor.
KİTAPLA BAŞLAYAN KAVGA
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