Trump'tan özür dileyen Bannon, Breitbart'taki görevini de kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarıyla girdiği tartışma ABD'nin gündeminden düşmeyen eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, ABD'nin önde gelen sağcı medya organlarından Breitbart'taki yöneticilik görevinden istifa etti. Bannon'un Breitbart'ın eski patronu Rebekah Mercer tarafından istifaya zorlandığı bildirildi.

'BREITBART EKİBİYLE GURUR DUYUYORUM'

Bannon, istifa kararının ardından yaptığı aıklamada, "Breitbart'ı kısa zamanda dünya standartlarında bir haber platformuna dönüştüren ekiple gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Breitbart CEO'su Larry Solov ise Bannon'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Steve is a valued part of our legacy, and we will always be grateful for his contributions, and what he has helped us to accomplish.” https://t.co/iIfyufkbua — Breitbart News (@BreitbartNews) 9 January 2018

​IRKÇI, CİNSİYETÇİ VE YABANCI DÜŞMANI OLMAKLA ELEŞTİRİLİYOR

2005'te muhafazakar gazeteci Andrew Breitbart ile tanışan Bannon'un kurduğu ortaklık, Breitbart News'u marjinal bir haber portalinden Amerikan sağ kesiminin önde gelen sesi haline getirdi. Haber kuruluşu, çeşitli çevrelerce ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyor.

KİTAPLA BAŞLAYAN KAVGA

Bannon'un Trump'la yaşadığı gerilim, ABD'li gazeteci Michael Wolff'un 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinden' adlı kitapta yer alan ifadelerle başlamıştı. Bannon kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray ise Bannon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu için kullandığı "vatan haini" ifadesinden geri adım atarak dilediği özrü kabul etmemişti.