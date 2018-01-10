ABD'li yargıçtan Trump'ın DACA programını durdurma kararına engel

ABD'de federal yargıç William Alsup dün gece Trump yönetiminin genç göçmenleri sınır dışı edilmekten koruyan 'Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) programını durdruma kararını geçici olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump, geçen sene eylülde DACA programını sonlandırmak istediğini dile getirmişti. Trump'ın bu açıklamasıyla beraber sayıları 800.000'e yaklaşan ve çocuk yaşta ABD'ye giren 'Hayalperestler' lakaplı göçmenler, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

'Hayalperestler'in çoğunu üniversite çağındaki kişiler oluşturuyor.

'İTİRAZLAR DEVAM EDERKEN PROGRAM SÜRMELİ'

2'si California'dan olmak üzere hükümete açılan 5 ayrı davacının taleplerini inceleyen yargıç Alsup, 49 sayfalık kararında Beyaz Saray'ın bu programı kaldırma hamlesine yönelik itirazlar devam ederken programın sürmesi gerektiğine hükmetti.

DACA'yı savunan avukatların mahkeme kararı olmadan genç göçmenlerin 'ciddi ve onarılmaz zarar göreceğini' kanıtladığını ifade eden yargıç, avukatların sonraki mahkemelerde başarılı olma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın programın yasa dışı olduğuna yönelik açıklamasının ise 'kusurlu bir yasal açıklama' olduğunu belirten yargıç aynı zamanda bu programdan yararlananların yenileme başvurularının işleme konması gerektiğini de söyledi.

Ancak bu durumda programa daha önce dahil olmayanlar bu koşullardan yararlanamayacak.

'ADALET BAKANLIĞI POZİSYONUNU KARARLI ŞEKİLDE SAVUNMAYI SÜRDÜRECEK'

ABD Adalet Bakanlığı ise yargıç Alsup'ın kararının programın 'Kongre'yi yasa dışı şekilde atlatma eylemi' olduğunu değiştirmediğini ve bakanlığın programı sonlandırma gücü olduğunu duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Devin O'Malley "Adalet Bakanlığı pozisyonunu kararlı şekilde savunmayı sürdürecek ve bu pozisyonunun haklılığını kanıtlamayı ileriki davalarda iple çekiyoruz" dedi.

Trump, Kongre'ye mart ayına kadar DACA'nın yerine geçecek yeni bir plan üzerinde çalışmaları için süre vermişti. Salı günü de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, sınır güvenliği, yeşil kart sistemini ve DACA'yı kapsayacak şekilde yeni bir göçmenlik yasa tasarısı üzerine çalışacaklarını açıkladı.

Demokratlar ise keskin bir dille Meksika ile sınıra duvar yapılmasını öngören herhangi bir tasarıyı reddeceklerini söylüyor.

DACA NEDİR?

DACA düzenlemesi, söz konusu göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlüyor ve hem eğitim alma, hem de çalışma hakkı tanıyor. 2012 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından yürürlüğe konan programın büyük kısmı Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden olan yaklaşık 800.000 göçmenin ABD'de kalmasını sağladığı belirtiliyor. DACA programına dahil olabilmeleri için, 30 yaş altındaki göçmenlerin İç Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruyu yapan kişilerin geçmişi FBI tarafından inceleniyor ve sabıkalarının temiz olması şartı aranıyor.

Programa kabul edilen göçmenler hakkında, ABD hükümeti 2 yıl boyunca herhangi bir sınır dışı etme işlemi başlatmama taahhüdü veriyor.