Trump: Rusya'yla 'gizli anlaşma' iddiaları, tüm dünyayı güldüren bir saçmalık

The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 January 2018
Son olarak Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, kendisini suçlayan Mueller hakkında 'yetki sınırlarını aştığı' iddiasıyla dava açmıştı.
Rusya ise birçok kez ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu iddiaların ‘tamamen asılsız' olduğunu belirtmişti.
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