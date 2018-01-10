Trump: Rusya'yla 'gizli anlaşma' iddiaları, tüm dünyayı güldüren bir saçmalık

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile gizli anlaşma yaptığı yönündeki iddiaların, Rusya’yı ve tüm dünyayı güldüren bir ‘saçmalık’ olduğunu belirtti.

The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 January 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile gizli anlaşma iddialarını, Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla yanıtladı. Trump, "Amerika tarihinde benzeri olmayan büyüklükteki cadı avı devam ediyor. Hiçbir anlaşma olmadı, demokratlar dahil herkes, bir anlaşma olmadığını biliyor, fakat tüm bunlar durmadan devam ediyor. Rusya ve dünya, tanık oldukları saçmalığa gülüyorlar. Cumhuriyetçiler bunu kontrol altına almalı" ifadelerini kullandı.

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‘ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, kendisini suçlayan Mueller hakkında 'yetki sınırlarını aştığı' iddiasıyla dava açmıştı.

Rusya ise birçok kez ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu iddiaların ‘tamamen asılsız' olduğunu belirtmişti.