Trump: Paris İklim Anlaşması'na dönmemiz muhtemeldir

'ÇEVREYLE İLGİLİ GÜÇLÜ DUYGULARIMIZ VAR'
ABD'yi, 1 Haziran 2017'de aldığı kararla Paris anlaşmasından çeken Trump, "Anlaşmaya dönmemiz muhtemeldir. Çevreyle ilgili güçlü duygularımız var" değerlendirmesini yaptı.
Trump, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama öncülüğünde 200'den fazla ülkenin katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini çekme kararını açıklamış, bu sürecin 2020 yılında tamamlanacağı belirtilmişti.
'MEKSİKA DUVARI OLMADAN GÖÇMEN REFORMU OLMAZ'
Öte yandan, ABD kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmen reformu konusuna da değinen Trump, "ABD-Meksika sınırına söz konusu duvar olmadan bu göçmen reformu anlaşması yapılamaz" diye konuştu.
Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek bir göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etmişti.
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