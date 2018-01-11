İran'da sona eren protestolara ilişkin ABD'den açıklama: Tutuklamalardan dolayı endişeliyiz

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İran'daki protestolara katılan kişilerin durumlarından endişe edildiği belirtildi.

"Trump yönetimi, İran rejiminin barışçıl gösterilere katılan binlerce İran vatandaşını hapse attığı haberlerinden dolayı oldukça endişelidir" değerlendirmesi yapılan açıklamada, protestoculardan bazılarının işkence gördüğü ve hatta bazılarının öldürüldüğü iddialarının "rahatsız edici" olduğu kaydedildi. Bahsedilen iddialara ilişkin henüz herhangi bir kanıt sunulmuş değil.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Açıklamada, "İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız; İran liderlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutacağız. ABD, son gösterilerin kurbanları da dahil İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

© AFP 2017/ Atta Kenare İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

Daha önce hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara desteklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise "Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız" açıklamasını yapmıştı.

Tahran yönetimiyse, sona erdiğini belirttiği protestolarda dış güçlerin etkisi olduğunu belirtmiş ve ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.