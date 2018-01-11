İran'da sona eren protestolara ilişkin ABD'den açıklama: Tutuklamalardan dolayı endişeliyiz

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İran'daki protestolara katılan kişilerin durumlarından endişe edildiği belirtildi.
'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'
Açıklamada, "İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız; İran liderlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutacağız. ABD, son gösterilerin kurbanları da dahil İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
Daha önce hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara desteklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise "Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız" açıklamasını yapmıştı.
© AFP 2017/ Atta Kenare
Tahran yönetimiyse, sona erdiğini belirttiği protestolarda dış güçlerin etkisi olduğunu belirtmiş ve ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.
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