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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan yeni icat: F-52 savaş uçakları satıyoruz

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    Trump, Norveç Başbakanı'nı ağırlarken Oslo'ya F-52 sattıklarından söz etti. Ama böyle bir savaş uçağı bulunmadığından bir kez daha sosyal medyada alay konusu oldu.

    F-35
    © REUTERS/
    Amerikan F-35 uçağı, havada ‘dağılmaya' başladı
    Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Erna Solberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan yine herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. 

    Trump'ın ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söylemesi, ''Bununla ne demek istemektedir'' yorumlarını beraberinde getirdi.

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    Zira ABD  F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmiyor. Ancak Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı sattı. Bunların ilk üçünün teslimatı kasımda yapıldı.

    Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu.''

    52.Uluslararası Paris Havacılık Fuarı
    © AFP 2018/ Eric Piermont
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    TWİTTER YIKILDI

    Ama yanlışını tam manasıyla düzeltmediğinden sosyal medyada alay konusu oldu.

    Twitter'da 'The Hoarse Whisperer' isimli kullanıcı ''F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli'' diyerek bir görsel paylaşımı yaptı.

    ​'Kevin' isimli kullanıcı ''F-52 müthiş bir uçaktır'' diyerek kağıttan yapılmış uçak tipinde bir maket görseli paylaştı.

    ​'John Howie', merdivene çıkıp olmayan bir uçağa adım atar gözüken bir pilotun fotoğrafının altına ''Bir pilotun F-52 kokpitine tırmanırken çok gizli fotoğrafı'' diye yazdı.

    ​'Alexander Clarkson', Yıldız Savaşları'ndan 'TIE Fighter' görseli eşliğinde ''F-52'nin gerçekten etkileyici becerileri var'' diye yazdı.

    ​'Call of Duty' oyununda F-52 diye bir savaş uçağı bulunması ise Trump'ın bu birinci şahıs nişancı türünde video oyununu oynadığı yorumlarına yol açtı.

    Etiketler:
    F-52, Donald Trump, Norveç, ABD
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