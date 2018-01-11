Trump'tan yeni icat: F-52 savaş uçakları satıyoruz

Trump'ın ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söylemesi, ''Bununla ne demek istemektedir'' yorumlarını beraberinde getirdi.
SAYILAR BİRBİRİNE KARIŞTI
Zira ABD F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmiyor. Ancak Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı sattı. Bunların ilk üçünün teslimatı kasımda yapıldı.
Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu.''
Ama yanlışını tam manasıyla düzeltmediğinden sosyal medyada alay konusu oldu.
Twitter'da 'The Hoarse Whisperer' isimli kullanıcı ''F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli'' diyerek bir görsel paylaşımı yaptı.
Trump just blurted out the US had sold F-52’s to Norway.— The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) 10 Ocak 2018
F-52s. An aircraft so secret, even the military hasn’t heard of it.
I, however, was able to secure this highly classified image.
Don’t share. Classified. #F52 pic.twitter.com/6VpFcMm03h
'Kevin' isimli kullanıcı ''F-52 müthiş bir uçaktır'' diyerek kağıttan yapılmış uçak tipinde bir maket görseli paylaştı.
The F-52 is one hell of a machine. pic.twitter.com/xck4fIWbZd— Kevin (@thePergola99) 10 Ocak 2018
'John Howie', merdivene çıkıp olmayan bir uçağa adım atar gözüken bir pilotun fotoğrafının altına ''Bir pilotun F-52 kokpitine tırmanırken çok gizli fotoğrafı'' diye yazdı.
Classified photo of pilot climbing into cockpit of F-52 pic.twitter.com/eU7QBQvBQk— John Howie (@jhowieii) 10 Ocak 2018
'Alexander Clarkson', Yıldız Savaşları'ndan 'TIE Fighter' görseli eşliğinde ''F-52'nin gerçekten etkileyici becerileri var'' diye yazdı.
The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt— Alexander Clarkson (@APHClarkson) 10 Ocak 2018
'Call of Duty' oyununda F-52 diye bir savaş uçağı bulunması ise Trump'ın bu birinci şahıs nişancı türünde video oyununu oynadığı yorumlarına yol açtı.
Selling F52’s to Norway. Now they can dominate Call of Duty.— Mike Matson (@matson9999) 10 Ocak 2018
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