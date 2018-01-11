ABD'de işsizlik başvuruları yılın ilk haftasında beklentiyi aştı

Ülkede 6 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 261 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2018’in ilk haftasında 261 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 6 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 261 bin oldu. Son 14 haftanın en yüksek seviyesini kaydeden başvurulara yönelik beklenti 245 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 bin kişi artarak 250 bin 750 kişiye yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 35 bin kişi azalarak 1 milyon 867 bine geriledi. Bu, Aralık 1973’ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.