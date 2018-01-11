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    Hizbullah savaşçısı, Palmira’ya 20 kilometre batısında bulunan gözlem noktasında.

    ABD Dışişleri: İran'ın Suriye'deki varlığına karşı sert yaptırımlarla mücadele edeceğiz

    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Suriye'deki etkisini yok etmek amacıyla ABD'nin 'sert yaptırımlar' uygulayacağı belirtildi.

    İran'daki protestolar
    © AP Photo/
    Suriye: ABD’nin İran’daki protestolara yönelik tavrı bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik
    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Yardımcı Asistanı David Satterfield, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ABD'nin Suriye'deki İran etkisini yok etmek ve ülkeden İran destekli güçleri çıkarmak amacıyla sert yaptırımlar uygulamayı planladığını kaydetti.

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Satterfield, ABD'nin Suriye'deki İran güçlerini nasıl ülkeden çıkaracağına ilişkin soruya ise, "Senatör, bu bir takım önlemlerin birleşimiyle yapılacak. İlk ve öncelikli olan adım ise, ABD ve partnerlerimiz tarafından fiziksel araçlardan mahrum bırakmaya ve İran'ın aktivitelerini finanse etmeye yönelik uygulanacak sert yaptırım ve önlemler olacak" dedi.

    ABD, SURİYE KONUSUNDA SOÇİ’DEKİ KONGREYE KARŞILIK OLARAK BM ÜZERİNDEN HAREKET EDECEK

    Satterfield, Washington’un Suriye konusunda Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne ‘karşılık olarak’ Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden hareket etme niyetinde olduğunu belirtti.

    Satterfield, “Biz, ABD’nin ve uluslararası toplumun tüm yaptıkları konusunda BM üzerinden, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ve 2254 sayılı kararın meşruiyeti üzerinden hareket etme niyetindeyiz. Bunlar Soçi’ye, Rusya’nın (çözüm sürecinde) kontrol kurmaya ve kendi gündemiyle sınırlı kalmaya yönelik inisiyatiflerine bir karşılık” ifadelerini kullandı.

    Satterfield, “Rusya’nın sürdürdüğü alternatif (çözüm) sürecini meşrulaştıramayız ve meşrulaştırmayacağız” diye sözlerini sürdürdü.

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    Etiketler:
    David Satterfield, İran, Suriye, ABD
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