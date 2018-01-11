ABD: Suriye'deki Rus üssüne yönelik herhangi bir İHA saldırısına dahlimiz olmadı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Irak ve Suriye’de IŞİD ile mücadelenin tamamlanmasının ardından ABD öncülüğündeki koalisyonun dikkatini örgütün ortaya çıktığı başka yerlere çevireceğini söyledi. McKenzie, Suriye'deki Rus üslerine saldırıların arkasında ABD'nin olduğuna ilişkin iddiaları da reddetti.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.

McKenzie, IŞİD'in parçalanarak yok edilmek üzere olduğunu ancak örgütün Suriye ve Irak'ta bir daha toparlanmaması için daha yapılacak işlerin bulunduğunu söyledi.

KOALİSYONUN MİSYONU GENİŞLEYECEK

McKenzie, "Bunun aynı zamanda küresel bir unsuru, tabiri caizse IŞİD'in başka yerlerde isminin kullanımı söz konusu. Fiziki hilafet olarak başarısız olduysa da küresel çapta onun ismiyle ortaya çıkanları görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde küresel koalisyonun Orta Fırat vadisindeki hilafeti ortadan kaldırmanın yanı sıra yapacağı çok iş var. Bununla bağlantılı küresel konulara dikkat etmek zorundayız ve dikkatlerin buraya döneceğini göreceksiniz" diye konuştu.

'YPG'YE SINIR MUHAFAZA EĞİTİMİ OPERASYONEL BİR DETAY'

ABD öncülüğündeki koalisyonun, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) unsurlarına sınır muhafaza eğitimi vermesine ilişkin sorusunu McKenzie "Bu şu anda giremeyeceğim operasyonel bir detaydır. Biz bölgede ortak ve müttefiklerimize çok çeşitli eğitim fırsatı sunuyoruz. Ancak bunlara giremeyeceğim. Şu anda çok erken" şeklinde cevapladı.

'HİÇBİR ZAMAN DAHLİMİZ OLMADI'

Rusya'yanın Hmeymim hava üssüne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı girişimlerine yönelik soruları da değerlendiren McKenzie "Size kesin surette şunu söyleyebilirim. ABD'nin Rus üssüne yönelik herhangi bir drone saldırısında hiçbir zaman hiçbir dahli olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Sözcü McKenzie, Rusya ile ABD arasındaki kurulan güvenli ayrışma kanalının açık ve çalışır durumda olduğunu dile getirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün konuyla ilgili Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüşmüştü.