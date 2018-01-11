ABD: Suriye'deki Rus üssüne yönelik herhangi bir İHA saldırısına dahlimiz olmadı

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.
KOALİSYONUN MİSYONU GENİŞLEYECEK
McKenzie, "Bunun aynı zamanda küresel bir unsuru, tabiri caizse IŞİD'in başka yerlerde isminin kullanımı söz konusu. Fiziki hilafet olarak başarısız olduysa da küresel çapta onun ismiyle ortaya çıkanları görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde küresel koalisyonun Orta Fırat vadisindeki hilafeti ortadan kaldırmanın yanı sıra yapacağı çok iş var. Bununla bağlantılı küresel konulara dikkat etmek zorundayız ve dikkatlerin buraya döneceğini göreceksiniz" diye konuştu.
'YPG'YE SINIR MUHAFAZA EĞİTİMİ OPERASYONEL BİR DETAY'
'HİÇBİR ZAMAN DAHLİMİZ OLMADI'
Rusya'yanın Hmeymim hava üssüne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı girişimlerine yönelik soruları da değerlendiren McKenzie "Size kesin surette şunu söyleyebilirim. ABD'nin Rus üssüne yönelik herhangi bir drone saldırısında hiçbir zaman hiçbir dahli olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Sözcü McKenzie, Rusya ile ABD arasındaki kurulan güvenli ayrışma kanalının açık ve çalışır durumda olduğunu dile getirdi.
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün konuyla ilgili Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüşmüştü.
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