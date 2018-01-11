‘ABD ordusu sosyal medya üzerinden Rusları izlemeyi planlıyor’

ABD ordusunun, ilgili programın oluşturulması için ihale açtığı belirtilirken, yazılımın, 'konuşma tarzı, imla hataları, argo, kısaltmalar ve piktogramların incelenmesi aracılığıyla' sosyal medyadaki yayınları takip edeceği tahmin ediliyor. Yazılım, yayının tarafsız, olumlu veya olumsuz olduğunu tespit edecek.

Televizyonun ele geçirdiği evrakta, “Sosyal medyada yabancı dilde yayınlanan malzemelerin (yazılı mesajlar, sesli ve görüntülü kayıtlar, resimler ve diğerleri) İngilizceye çevirme imkanı. Talep edilen diller: Arapça, Fransızca, Peştu, Farsça, Urduca, Rusça ve Korece” ifadeleri kullanılıyor.

Ayrıca, botların 'elde edilen veriler temelinde söz konusu somut kullanıcı kitlesine etki yapma imkanını hesaplaması' gerektiği ifade edildi.