Trump'tan göçmenlere hakaret: Bu b.k çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?

ABD basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te göçmenlik politikası konulu görüşmede Haiti, Afrika ve El Salvadorlu göçmenleri kastederek "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini kullandığını duyurdu. Beyaz Saray hakaretamiz açıklamayı yalanlamazken, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler Trump'a tepki gösterdi.

© AFP 2018/ Jewel SAMAD ABD'li yargıçtan Trump'ın DACA programını durdurma kararına engel

Trump'ın perşembe günü Oval Ofis'te göçmenlik politikasında yapılacak düzenleme konusundaki görüşmede sarf ettiği hakaret içeren cümleyi ilk duyuran Washington Post gazetesi oldu.

Olay Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin birlikte hazırladığı göçmen politikası önerisini Trump ile tartıştığı sırada yaşandı.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Dick Durbin öneriyi Trump ile tartışmak üzere Oval Ofis'e geldiğinde karşılarında göçmenlik konusunda sert tutum isteyen bir dizi Cumhuriyetçi Kongre üyesini buldu.

'NEDEN DAHA FAZLA HAİTİLİ'YE İHTİYACIMIZ OLSUN, ONLARI DIŞARI ÇIKARTIN'

Washington Post'un (WP) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdırdığı haberine göre Trump görüşmede "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dedi.

WP Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığını da belirttti. Trump ayrıca "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun. Onları dışarı çıkartın" ifadelerini de kullandı.

New York Times (NYT) da adı açıklanmayan ancak toplantı hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak ABD Başkanı'nın hakaret içeren ifadeyi kullandığını duyurdu.

NYT kısa süre önce Trump'un Haziran 2017'deji başka bir toplantıda da Haitililer'i kastederek 'Hepsi AIDS'li' dediğini duyurmuş ancak Beyaz Saray bu açıklamayı yalanlamıştı.

TRUMP, NORVEÇ'TEN GÖÇMEN İSTİYOR

Trump'ın ardından Kongre üyelerine 'ABD'nin Norveç gibi ülkelerden gelen göçmenleri hoş karşılayacağını' söylediği de belirtildi. Trump çarşamba günü Norveç Başbakanı Erna Solberg ile görüşmüştü.

Graham ile Durbin'in önerisi çocukken ülkeye gelen ve 'Hayalperestler' olarak anılan 800.000 genç göçmenin ülkeden sınır dışı edilmemesi için alınacak önlemleri içeriyordu.

Bu kişilerin sınır dışı edilmemeleri karşılığnda göçmenlerin aile üyelerini ülkeye getirmesinin sonlandırılması ve yeşil kart çekilişlerinin sonlandırılıp belli ülkelere öncelik verilmesi teklif edildi.

Ayrıca Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istedi duvarın maliyeti için 1.5 milyar dolar verilmesi teklifi yapıldı.

Trump geçen yıl, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren DACA programını sonlandırmış ve Kongre'ye bu konuda düzenleme yapılması için 5 Mart'a kadar süre tanımıştı.

HAİTİLİLER VE NİKARAGUALILAR TPS PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

© REUTERS/ Joshua Roberts ABD, BM göçmen ve mülteci anlaşmasından çekildi

Trump yönetimi bu hafta El Salvador'dan gelen 200.000 göçmenin Geçici Koruma Statüsü'nden (TPS) çıkarılmasını onaylamıştı.

Karar ülkede yaklaşık 30 yıldır yaşayan El Salvadorlulara gelecek yıla kadar yasal oturum başvurusu yapmamaları halinde sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

1991'dek depremin ardından bu ülkeden gelenlere geçici oturum izni verilmişti.

Haitililer ve Nikaragualılar da TPS programından çıkarılmıştı.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI GEÇEN SENE BOYUNCA GÜNDEMDEYDİ

Trump 2017 boyunca hassas bir konu olan ırk ayrımcılığı konusunda tartışmalı tavırlar sergilemişti.

Ülkedeki siyahlara yönelik polis şiddetini protesto ederek ulusal marş sırasında ayağa kalkmayan ABD Ulusal Futbol Ligi oyuncularını kınamış, Virginia'da beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların mitingi sırasında yaşanan şiddet olayları konusunda da tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu.

BEYAZ SARAY: BAŞKAN TRUMP HER ZAMAN ABD'LİLER İÇİN MÜCADELE EDECEK

Beyaz Saray haberlerin ardından Trump'ın hakaretamiz ifadelerini yalanlamadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Şah açıklamasında "Washington'daki belirli siyasiler yabancı ülkeler için mücadele etmeyi tercih edebilir ancak Başkan Trump her zaman ABD'liler için mücadele edecek" dedi.

Açıklamada " Liyakata dayalı göçmenliğe sahip diğer ülkeler gibi, Başkan Trump, toplumumuza katkı sağlayabilecek, ekonomimizi büyütecek ve büyük ulusumuzu özümseyebilecek olanları kabul ederek, ülkemizi daha güçlü yapmak amacıyla kalıcı çözümler için mücadele ediyor. O her zaman, çalışkan ABD'lilerin yaşamını tehdit eden ve yasal yollarla ABD'de daha iyi bir yaşam isteyen göçmenlere zarar veren geçici, zayıf ve tehlikeli tedbirleri reddetti" dedi.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Beyaz Saray Sözcüsü Raj Şah

'DÜŞMANCA, BÖLÜCÜ VE ELİTİST'

Kongre'nin tek Haiti asıllı üyesi Cumhuriyetçi Mia Love ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın 'düşmanca, bölücü ve elitist' açıklaması için özür dilemesini istedi. Love "Ulusumuzun liderinden gelen bu davranış kabul edilemez" dedi.

Demokrat Kongre üyesi Elijah Cummings de "Bu affedilemez açıklamayı ve alçalmayı kınıyorum" dedi.

I condemn this unforgivable statement and this demeaning of the office of the Presidency. I will always fight for the vulnerable among us and against bigotry in all its forms. https://t.co/uffsZkgnfy — Elijah E. Cummings (@RepCummings) January 11, 2018

'BAŞKAN BİR IRKÇI'

Demokrat Parti'li Kongre Üyesi Luis Gutierrez de "Her zaman Başkan Trump'ın belli ülkelerden gelen insanları ya da belli renkteki insanları sevmediğini biliyorduk. Artık yüzde yüz güvenle, Başkan'ın Anayasamız'daki değerleri paylaşmayan bir ırkçı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.