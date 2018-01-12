Yılan hikayesine dönen Londra ziyaretini bizzat Trump iptal etti

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in ağırlamayı reddettiğine dair iddialar, İngiliz halkının tepkisi, muhaliflerin protestoları derken bizzat Trump Londra ziyaretini iptal etti. Ani karar değişikliğini Twitter'dan duyuran Trump, bunu 'Obama'nın Londra Büyükelçiliği'nin yerine değiştirmesinden duyduğu memnuniyetsizlikle' gerekçelendirdi.

President Trump cancels his visit to London to open the new US embassy, claiming it was a "bad deal" made by the Obama administration https://t.co/rM4lJCTgOP pic.twitter.com/3pQ9hgGygX — CNN Breaking News (@cnnbrk) 12 Ocak 2018

Donald Trump'ın, ABD Başkanı sıfatıyla 2017'nin ocak ayı sonunda Beyaz Saray'da ağırladığı ilk lider olan İngiltere Başbakanı Theresa May'in 'resmi devlet ziyareti' davetini kabulünden beri sular durulmuyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump'ı ağırlamayı reddettiğine dair iddialar, İngiliz halkının tepkisi, muhaliflerin protesto organizasyonları derken bu kez bizzat Trump ziyareti erteledi.

​Trump, 'selefi Barack Obama tarafından ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin yerinin değiştirilmesine tepkisini' gerekçe gösterip yeni elçiliğin açılışını yapmayacağını, dolayısıyla gelecek ayki Londra ziyaretini gerçekleştirmeyeceğini Twitter'dan duyurdu:

'ÜÇ KURUŞA SATTILAR'

''Londra ziyaretimi ertelememin sebebi, Obama yönetimin Londra'nın muhtemelen en iyi yerdeki, en güzel elçiliğini 'üç kuruşa' satıp uzak bir yerde 1.2 milyar dolara yenisini inşa etmesinden hiç hoşnut olmamam. Kötü anlaşma. Benim gidip kurdela kesmemi istiyorlar-HAYIR!''

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ocak 2018

© REUTERS/ Peter Nicholls Londra Belediye Başkanı Han noktayı koydu: Trump'ın tweetleriyle uğraşamam

İngiltere'de Trump'ın 'resmi devlet ziyareti' düzenlemesine karşı geçen yıl açılan dilekçeye 1 milyonun üzerinde imza toplanmıştı. Trump'ın Londra'daki terör saldırılarıyla ilgili İngilizleri suçlar tweetler de Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile arasında söz düellosu yaşanmasına yol açmış ve İngiliz halkında infial yaratmıştı.

The message Trump’s tweet sends to U.S. diplomats in London and around the world: Your sacrifices and service to your country mean nothing. All that matters is that your office building is pretty. https://t.co/aVNrp201ej — Christina Wilkie (@christinawilkie) 12 Ocak 2018

​ÇALIŞMA ZİYARETİ DE NASİP OLMADI

Bunun üzerine Trump'ın kendisini istemeyen Kraliçe ile görüşmesini gerektirmeyecek şekilde 'çalışma ziyareti' formülüne başvuruldu ve yeni ABD elçiliğinin açılışı vesile edilerek 26-27 Şubat tarihlerine ayarlandı. Ama Trump artık dünya kamuoyunun alıştığı ani fikir değişikliği ve sinir patlamasıyla bundan da vazgeçti.

This is straight-up embarrassing. Trump cancelling his U.K. visit is just the latest example of his irrevocable destruction of America's standing abroad. https://t.co/YyS1kIiBjm — Matt McDermott (@mattmfm) 12 Ocak 2018

​FARAGE: PROTESTOLAR YÜZÜNDEN

İngiltere'nin aşırı sağa meyleden, AB karşıtı ve Trump yanlısı siyasilerinden Nigel Farage, ''ABD Başkanı ziyaretini Sadiq Khan ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in örgütlediği kitlesel protesto gösterileri yüzünden iptal etti'' yorumunu yaptı. Eski UKIP lideri Farage, ''Çok büyük hayal kırıklığı. Dünyadaki tüm ülkele gitti ama en yakın olduğu ülkeye gelemiyor'' iddiasında bulundu.

Real reason for cancellation: Trump would have been first US President to get more protesters in London than attendees at his inauguration. — Tom Fletcher (@TFletcher) 12 Ocak 2018

MAY'İN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI © REUTERS/ Neil Hall Londra'da on binlerce kişi Trump'ı protesto etti

Oysa Başbakan May, daha 5 gün önce BBC'de Andrew Marr'ın sorularını yanıtlarken, Trump'ın Londra'ya geleceğinde ısrar etmiş, Trump'ın attığı tuhaf tweetleri ise ''ABD'nin çıkarları için en iyisi olduğuna inandığı kararları alıyor'' diye savunmuştu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması sürecinin mimarlarından May'in ülkesine yeni ticari ortaklar ararken ilk durağı kadim müttefik Washington oldu, ama ABD'yi kendi içine kapamanın peşindeki Trump'tan umduğunu bulduğu söylenemez. Üstelik Trump'ın Londra ziyaretini iptal etmesi, May'in siyasi itibarına yeni bir darbe teşkil etti.

President Trump blamed Barack Obama for the sale of the old U.S. Embassy in London. The move was actually initiated during George W. Bush’s administration. https://t.co/kyQC3Zpxh4 — The New York Times (@nytimes) 12 Ocak 2018

​TAŞIYAN OBAMA DEĞİL, BUSH

Öte yandan ABD'nin Londra Büyükelçili'nin satılıp yeni yere taşınması kararı Ekim 2008'de eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush döneminde alınmıştı.