Kayıt
14:57 12 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Donald Trump - Theresa May / Beyaz Saray

    Yılan hikayesine dönen Londra ziyaretini bizzat Trump iptal etti

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in ağırlamayı reddettiğine dair iddialar, İngiliz halkının tepkisi, muhaliflerin protestoları derken bizzat Trump Londra ziyaretini iptal etti. Ani karar değişikliğini Twitter'dan duyuran Trump, bunu 'Obama'nın Londra Büyükelçiliği'nin yerine değiştirmesinden duyduğu memnuniyetsizlikle' gerekçelendirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan göçmenlere hakaret: Bu b.k çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?
    Donald Trump'ın, ABD Başkanı sıfatıyla 2017'nin ocak ayı sonunda Beyaz Saray'da ağırladığı ilk lider olan İngiltere Başbakanı Theresa May'in 'resmi devlet ziyareti' davetini kabulünden beri sular durulmuyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump'ı ağırlamayı reddettiğine dair iddialar, İngiliz halkının tepkisi, muhaliflerin protesto organizasyonları derken bu kez bizzat Trump ziyareti erteledi.

    ​Trump, 'selefi Barack Obama tarafından ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin yerinin değiştirilmesine tepkisini' gerekçe gösterip yeni elçiliğin açılışını yapmayacağını, dolayısıyla gelecek ayki Londra ziyaretini gerçekleştirmeyeceğini Twitter'dan duyurdu:

    'ÜÇ KURUŞA SATTILAR'

    ''Londra ziyaretimi ertelememin sebebi, Obama yönetimin Londra'nın muhtemelen en iyi yerdeki, en güzel elçiliğini 'üç kuruşa' satıp uzak bir yerde 1.2 milyar dolara yenisini inşa etmesinden hiç hoşnut olmamam. Kötü anlaşma. Benim gidip kurdela kesmemi istiyorlar-HAYIR!''

    Londra Belediye Başkanı Sadık Han
    © REUTERS/ Peter Nicholls
    Londra Belediye Başkanı Han noktayı koydu: Trump'ın tweetleriyle uğraşamam
    TRUMP KARŞITI DİLEKÇEYE 1 MİLYONU AŞKIN İMZA

    İngiltere'de Trump'ın 'resmi devlet ziyareti' düzenlemesine karşı geçen yıl açılan dilekçeye 1 milyonun üzerinde imza toplanmıştı. Trump'ın Londra'daki terör saldırılarıyla ilgili İngilizleri suçlar tweetler de Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile arasında söz düellosu yaşanmasına yol açmış ve İngiliz halkında infial yaratmıştı.

    ÇALIŞMA ZİYARETİ DE NASİP OLMADI

    Bunun üzerine Trump'ın kendisini istemeyen Kraliçe ile görüşmesini gerektirmeyecek şekilde 'çalışma ziyareti' formülüne başvuruldu ve yeni ABD elçiliğinin açılışı vesile edilerek 26-27 Şubat tarihlerine ayarlandı. Ama Trump artık dünya kamuoyunun alıştığı ani fikir değişikliği ve sinir patlamasıyla bundan da vazgeçti.

    FARAGE: PROTESTOLAR YÜZÜNDEN

    İngiltere'nin aşırı sağa meyleden, AB karşıtı ve Trump yanlısı siyasilerinden Nigel Farage, ''ABD Başkanı ziyaretini Sadiq Khan ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in örgütlediği kitlesel protesto gösterileri yüzünden iptal etti'' yorumunu yaptı. Eski UKIP lideri Farage, ''Çok büyük hayal kırıklığı. Dünyadaki tüm ülkele gitti ama en yakın olduğu ülkeye gelemiyor'' iddiasında bulundu.

    MAY'İN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI

    Londra'da Trump karşıtı eylem
    © REUTERS/ Neil Hall
    Londra'da on binlerce kişi Trump'ı protesto etti

    Oysa Başbakan May, daha 5 gün önce BBC'de Andrew Marr'ın sorularını yanıtlarken, Trump'ın Londra'ya geleceğinde ısrar etmiş, Trump'ın attığı tuhaf tweetleri ise ''ABD'nin çıkarları için en iyisi olduğuna inandığı kararları alıyor'' diye savunmuştu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması sürecinin mimarlarından May'in ülkesine yeni ticari ortaklar ararken ilk durağı kadim müttefik Washington oldu, ama ABD'yi kendi içine kapamanın peşindeki Trump'tan umduğunu bulduğu söylenemez. Üstelik Trump'ın Londra ziyaretini iptal etmesi, May'in siyasi itibarına yeni bir darbe teşkil etti.

    TAŞIYAN OBAMA DEĞİL, BUSH

    Öte yandan ABD'nin Londra Büyükelçili'nin satılıp yeni yere taşınması kararı Ekim 2008'de eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush döneminde alınmıştı.

     

     

     

     

     

    Etiketler:
    Londra ziyareti iptal, Theresa May, Donald Trump, İngiltere, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı
    Karikatür
    ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam