ABD: 'Öldürücü terabayt' saldırılarını püskürtmeye hazırız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Korgeneral Alan Lynn, bakanlığın ağlarına yönelik siber saldırıların arttığını ve en kapsamlı saldırıyı püskürtmek için gereken hazırlıkları yaptığını söyledi.

Virginia eyaletinde düzenlenen bir konferansta konuşan Lynn, Pentagon'un siber saldırılara karşı hazır olduğunu ifade etti.

Birkaç yıl önce siber saldırıların hacminin 1-2 gigabayt olduğunu ve bunun büyük bir saldırı olarak nitelendiğini anımsatan Lynn, "Günümüzde internet erişim noktalarına 600 gigabayt büyüklüğünde saldırılar düzenleniyor. Bu tür saldırıları daha önce tahayyül edemiyorduk" dedi.

Pentagon'un 3.2 milyon kullanıcının aktif olduğu sistemlerine yönelik daha kapsamlı saldırılara karşı hazır olduklarını da kaydeden Lynn, "Buna 'öldürücü terabayt' adını verebiliriz. Artık buna çok yaklaştık. Bunun gerçekleşeceğini biliyoruz ve buna karşı hazırız" ifadelerini kullandı.

Lynn, sözünü ettiği saldırıların hangi ülkelerden düzenlendiği konusunda bilgi vermedi.