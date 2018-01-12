Trump'tan düzeltme var, özür yok

Beyaz Saray'da Oval Ofis'teki bir görüşmede göçmenler ve sığınmacılar için "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" dediğini kısmen yalanlayan ABD Başkanı Donald Trump, 'Haitililerle harika bir ilişkisinin olduğunu' savundu.

Göçmenler ve sığınmacılarla ilgili bir görüşmede sinirlenerek küfrettiğine dair haberin ardından aldığı eleştiriler ve Birleşmiş Milletler'den gelen 'ırkçılık' tepkisi üzerine Trump'tan 'düzeltme' geldi.

'SERTTİ AMA BU DEĞİLDİ'

Washington Post gazetesi, göçmenlerle ilgili öneri sunan Kongre'nin Demokrat Partili üyelerine konuşan ABD Başkanı'nın Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" dediğini yazmıştı. Trump toplantıda kullandığı dilin 'bu olmadığına' dair tweet attı:

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made — a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ocak 2018

​''Toplantıda tarafımdan kullanılan dil, sert bir dildi, ama bu dil değildi'' mesajını paylaşan Trump, "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun. Onları ülkeden atın… Norveç gibi ülkelerden gelen göçmenlere kollarımızı açacağız'' gibi laflar da sarf ettiği iddialarına şu yanıtı verdi:

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings — unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ocak 2018

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''Asla Haitilerle ilgili aşağılayıcı bir şey söylemedim. Sadece elbette ki Haiti'nin çok yoksul ve çok sorunlu bir ülke olduğunu belirttim. Asla 'onları ülkeden atın' demedim. Bu, Demokrat Partililerin uydurması. Hatililerle harika bir ilişkim var. Muhtemelen bundan sonraki toplantıların kayıtlarını tutmak gerekecek — maalesef kimseye güven olmuyor!''

'DUVARIMI FİNANSE ETMEZ, ABD'Yİ GERİ GÖTÜRÜR'

Trump, Twitter mesajlarında, asıl Kongre'nin Demokrat üyelerinin toplantıda kendisine sunduğu önerinin tuhaf ve hazmedilemeyecek sertlikte olduğunu, ABD'yi çok geriye götüreceğini savundu. Bu öneriyle kendisinin Meksika sınırı için planladığı duvarların finanse edilemeyeceğini ve 'işlerin kötü gittiği, suç oranlarının çok yüksek olduğu' ülkelerden çok sayıda insanı ABD'ye kabul etmek zorunluluğu getireceğini dile getirdi.