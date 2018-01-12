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    Madame Tussauds Müzesi balmumu Donald Trump heykeli ABD'nin yeni Londra Büyükelçiliği

    Madame Tussauds Müzesi, Trump'ı trolledi

    © AFP 2018/ Justin TALLIS
    ABD
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    Dünyaca meşhur Madame Tussauds Müzesi, ABD Başkanı sıfatıyla ilk Londra ziyaretini iptal eden Trump'a, balmumundan heykelini yeni elçilik binasının önüne koyarak nanik yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump, yeni büyükelçiliğin yerini ve şeklini beğenmediği gerekçesiyle Londra ziyaretini iptal ettiğini duyurunca yeni binanın önünde balmumundan bir Trump hasıl oldu.

    ​Merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds hemen devreye girip yeni elçilik binasının önüne balmumundan bir Trump heykeli kondurdu.

    ​İlkin 1835'te açılan ve zamanla tüm dünyaya yayılan Madame Tussauds Müzesi, böylece ABD Başkanı sıfatıyla ilk Londra ziyaretini iptal eden Trump'a da bir nevi meydan okurken ''Biraz da eğlenelim'' açıklamasını yaptı. 

    ​Balmumu Trump'a yoğun ilgi var. Binlerce kişi Londra'da Thames Nehri'nin güney yakasında modern tarzda inşa edilen ve 'dev küp' lakabıyla anılan binaya akın edip heykelle selfie ya da video çekti. Devam eden inşaatta çalışanlara da eğlence çıktı.

    Donald Trump - Theresa May / Beyaz Saray
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Yılan hikayesine dönen Londra ziyaretini bizzat Trump iptal etti
    ​'MESAJI ALMIŞ GÖZÜKÜYOR'

    Londra'nın İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trump'ın ziyaretinin iptalinden memnun görünüyor.

    Sadiq Khan, "Başkan Trump mesajı almış görünüyor. Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bu kentin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündüklerini anlamış" açıklamasını yaptı.

    'MAY'İN BÜYÜK HATASI'

    Khan, Trump'ın şubat ayında kente gelmesi halinde, barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına kuşku olmadığını, bunun Başbakan Theresa May'ın ABD Başkanını resmi bir ziyaret için davet etmekle ne kadar hata yaptığını da ortaya koyduğunu söyledi.

    Donald Trump Theresa May G20 Hamburg Almanya
    © REUTERS/ John MACDOUGALL
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    GÖRÜŞ AYRILIKLARI ARTIYOR

    İki ülke arasında kısa süre önce Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili olarak da görüş ayrılığı yaşanmıştı.

    Başbakan Theresa May bunun bölge barışı açısından yararlı bir adım olmadığı görüşünü ifade etmişti.

    May, kasım ayında da Trump'ın "Britain First" adlı aşırı sağcı grubun videosunu paylaşmasını eleştirmiş, Trump da buna sert sözlerle yanıt vermişti.

    Etiketler:
    Madame Tussauds Müzesi, Donald Trump, Londra, İngiltere, ABD
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