Madame Tussauds Müzesi, Trump'ı trolledi

Dünyaca meşhur Madame Tussauds Müzesi, ABD Başkanı sıfatıyla ilk Londra ziyaretini iptal eden Trump'a, balmumundan heykelini yeni elçilik binasının önüne koyarak nanik yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni büyükelçiliğin yerini ve şeklini beğenmediği gerekçesiyle Londra ziyaretini iptal ettiğini duyurunca yeni binanın önünde balmumundan bir Trump hasıl oldu.

After Trump cited disapproval with the US embassy move in London as the reason for canceling his visit to the city, Madame Tussauds placed a waxwork of the President outside the building, calling it "a bit of fun" https://t.co/UVeiaGQkVp pic.twitter.com/TzX31PCVY3 — CNN International (@cnni) 12 Ocak 2018

​Merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds hemen devreye girip yeni elçilik binasının önüne balmumundan bir Trump heykeli kondurdu.

Madame Tussauds brought the wax version of Donald Trump to the U.S. embassy in London, after he announced he isn’t coming to visit. pic.twitter.com/NeSN2cgrNH — Circa (@Circa) 12 Ocak 2018

​İlkin 1835'te açılan ve zamanla tüm dünyaya yayılan Madame Tussauds Müzesi, böylece ABD Başkanı sıfatıyla ilk Londra ziyaretini iptal eden Trump'a da bir nevi meydan okurken ''Biraz da eğlenelim'' açıklamasını yaptı.

Epic trolling by Mme. Tussaud’s! https://t.co/51vAzR2ilD — RoLaren2017 😸🚲🚀 (@GinnyRED57) 12 Ocak 2018

​Balmumu Trump'a yoğun ilgi var. Binlerce kişi Londra'da Thames Nehri'nin güney yakasında modern tarzda inşa edilen ve 'dev küp' lakabıyla anılan binaya akın edip heykelle selfie ya da video çekti. Devam eden inşaatta çalışanlara da eğlence çıktı.

Oh my, London is having fun with Madame Tussaud's waxwork. This is very positive as the waxwork is not as stupid as you. https://t.co/lB5f9Sxajp — lisa Jewison (@ihatepos45) 12 Ocak 2018

© REUTERS/ Kevin Lamarque Yılan hikayesine dönen Londra ziyaretini bizzat Trump iptal etti

Londra'nın İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trump'ın ziyaretinin iptalinden memnun görünüyor.

Sadiq Khan, "Başkan Trump mesajı almış görünüyor. Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bu kentin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündüklerini anlamış" açıklamasını yaptı.

'MAY'İN BÜYÜK HATASI'

Khan, Trump'ın şubat ayında kente gelmesi halinde, barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına kuşku olmadığını, bunun Başbakan Theresa May'ın ABD Başkanını resmi bir ziyaret için davet etmekle ne kadar hata yaptığını da ortaya koyduğunu söyledi.

© REUTERS/ John MACDOUGALL İngiltere: Trump ziyaret teklifimizi kabul etti

GÖRÜŞ AYRILIKLARI ARTIYOR

İki ülke arasında kısa süre önce Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili olarak da görüş ayrılığı yaşanmıştı.

Başbakan Theresa May bunun bölge barışı açısından yararlı bir adım olmadığı görüşünü ifade etmişti.

May, kasım ayında da Trump'ın "Britain First" adlı aşırı sağcı grubun videosunu paylaşmasını eleştirmiş, Trump da buna sert sözlerle yanıt vermişti.