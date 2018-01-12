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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, İran'la nükleer anlaşmayı 'son kez' uzattı

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldı, 14 yeni İranlı kişi ve kurumu da kara listeye ekledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD, İran kararını cuma günü verecek
    ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın İran'la imzaladığı nükleer anlaşmayı son kez uzatma kararı aldı. Bugüne kadar anlaşmaya yönelik sert eleştiriler getiren Trump anlaşmayı uzatma kararı vermesine rağmen, 14 yeni İranlı kişi ve kurumu kara listeye ekledi.

    Trump İran'a yaptırımları yeniden devreye sokmadı ancak bir ay içinde Kongre'den anlaşmayı güçlendirmesini talep edecek.

    YAPTIRIM MUAFİYETİ 120 GÜN UZATILDI

    ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın nükleer anlaşmaya yönelik kararını basın mensupları için gerçekleştirdikleri telekonferansta açıkladı. ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetti.

    İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir yetkili, "Bu, eğer anlaşmaya varılmazsa, Trump'ın son uzatma kararı olacak" ifadesini kullandı.

    LİSTENİN BAŞINDA, İRAN MECLİS BAŞKANI'NIN KARDEŞİ VAR

    İran ile nükleer müzakereler
    © AFP 2018/ Carlos Barria
    ABD'nin yeni yaptırımları, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmasını hızlandırabilir
    Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Trump'ın kara listeye eklediği kişilerin başında İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin kardeşi var. İran yargısının başındaki isim olan Sadık Laricani, ABD tarafından, "İran vatandaşlarına karşı yapılan kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle" suçlanıyor.

    ABD'nin bugün açıkladığı kara listede İran İslam Devrim Muhafızları'nın elektronik ve siber savaşla ilgili birimi de var.

    'GÜÇLÜ BİR MESAJ'

    Resmi açıklama öncesinde bilgi veren Trump yönetiminden üst düzey bir isim Sadık Laricani'yi kastederek, "Bugünkü liste İran rejiminin en tepesine kadar uzanıyor, dolayısıyla da ABD'nin bu ülkede devam eden insan hakları ihlallerine müsamaha göstermeyeceğine ilişkin çok güçlü bir mesaj gönderiyor" dedi.

    Brüksel'de Zarif ile buluşan Le Drian, Gabriel, Johnson, Mogherini
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB'den Trump'a meydan okuma: İran'la nükleer anlaşmaya uy
    Üst düzey yetkili ayrıca, son haftalarda "İran'da sokaklara dökülen protestoculara gösterilen aşırı tepkinin, İran rejiminin sürdürdüğü 'kötücül' faaliyetlerin önemli bir kanıtı olduğunu" iddia etti.

    İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği de desteğini açıklamış, Trump'ı 'nükleer anlaşmaya uymaya' çağırmıştı. Brüksel'de İranlı mevkidaşlarıyla biraraya gelen Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları, nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu teyit edip Trump'ın onayını talep etmişti.

    Etiketler:
    Rex Tillerson, Donald Trump, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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