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    Trump Luther imza

    'Sayın Başkan siz bir ırkçı mısınız'

    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD
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    Trump'ın 'b.k çukuru' dediği iddia edilen Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri 'ırkçı sözler karşısında şok ve öfke' açıkladı. Trump, Martin Luther'le ilgili karara imza atarken bir gazeteci 'Sayın Başkan siz bir ırkçı mısınız' diye sordu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan göçmenlere hakaret: Bu b.k çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göçmenler/sığınmacılarla ilgili yaptığı toplantıda Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" dediği iddiası dünya çapında şok dalgası yarattı.

    MARTIN LUTHER İÇİN İMZA ATARKEN

    Trump, sivil haklar savuncusu Dr. Martin Luther King Jr. adına federal tatil ilan eden kararı imzalarken, bir kadın gazeteci kendisine en az iki kez şöyle bağırdı: ''Sayın Başkan, siz bir ırkçı mısınız?'' Martin Luther King'in akrabalarının da aralarında olduğu konukların elini sıkmakla meşgul gözüküp gazeteciye yanıt vermeyen Trump, sivil haklar ikonundan şöyle söz etti: ''O Amerikalılar için çok kıymetli olan şu apaçık gerçek için ayağa kalktı: Ten rengimiz, doğum yerimiz ne olursa olsun hepimiz tanrı tarafından eşit yaratıldık. Her insanın ruhunda yazılı haysiyeti tanıyarak halkımızın kalbini coşkuyla çarptırdı.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump'tan düzeltme var, özür yok
    DEDİ Mİ, DEMEDİ Mİ?

    Özür dilemesi talepleriyle karşı karşıya olan, ancak ''ben öyle demedim'' açıklamasıyla yetinen Trump'a Demokrat Partili Senatör Dick Durbin'den tekzip geldi. Illinois Senatörü Durbin, Trump'ın 'b.k çukuru' dediğinde ısrar ederek şunları söyledi:

    ''Beyaz Saray tarihinde, Oval Ofis'te dün kulağımla duyduğum başkanın ağzından çıkan sözleri hiçbir ABD Başkanı söylememiştir.'' Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake de toplantıda bulunan senatörlerin Trump'ın sözlerini bire bir aktardığını aktardı. Arizona Senatörü Flake, Trump'ın savunduğu gibi sadece sert konuşmadığını, iğrenç ve tiksinç şeyler söylediğini dile getirdi. Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton ile David Purdue ise Trump'ın böyle bir şey dediğini hatırlamadıklarına dair ortak açıklama yayımladı.

    'ŞOK VE ÖFKE'

    Trump'ın iddia edilen sözleri hedef aldığı ülkelerde şok etkisi yarattı. Haiti hükümeti 'ırkçı' diye nitelediği bu sözler karşısında 'derinden şoke olduğunu' ve 'öfke duyduğunu' açıkladı. ABD'nin Haiti Büyükelçiliği'ndeki en üst düzey yetkiliyi açıklama getirmesi için dışişleri bakanlığına çağıran Haiti hükümeti şu tepkiyi gösterdi: ''Bu hakaretler, her türlü yüksek siyasi otoritenin geliştirmesi gereken bilgelik, itidal ve muhakeme erdemlerini hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Haiti toplumu ve ABD'ye katkılarıyla ilgili tümüyle yanlış ve ırkçı bir görüşü yansıtmaktadır.''

    HAİTİ: ABD'NİN TEMELİNE HARÇ KOYDUK

    Haiti'nin Washington Büyükelçisi Paul Altidor da Haiti'de 220 bin can alan depremin 8. yıldönümünde dikkatlerin bu felakate değil de Trump'ın sözlerine çevrilmesinin sinir bozucu olduğunu ifade etti. Altidor ''Haiti, 1779'da Savannah Muharebesi'ne asker göndererek Amerikan Devrimi'ni desteklemesi gibi tarihe yaptığı katkılarla anılmalı. Haitililer ABD'nin kaynaklarını istismar etmek için gelmiş bir göçmen çetesi değildir. Biz uzun zamandır buradayız ve ABD'nin bugünkü ABD olmasına katkıda bulunduk'' dedi. El Salvador da ABD'ye protestolarını iletti.

    '#B.KÇUKURUBAŞKAN'

    #B.kÇukuruBaşkan etiketiyle her ülkeden kullanıcı Twitter'da pek çok paylaşım yaparak Trump'a tepkisini ifade etti. Haitililer Twitter'a sarılarak Karayiplerin ada ülkesinden cennet gibi manzaraları ''Hey #B.kÇukuruBaşkan!İşte benim #b.kçukuru ülkem böyle gözüküyor'' sözleriyle paylaştı.

    ​ABD'NİN YARDIMLARININ KESİLECEĞİ ENDİŞESİYLE FAZLA SES ÇIKMADI

    Afrikalılar, yeni ABD Başkanı'nın ne zaman kıtalarına ilgi göstereceğini beklerken Trump'ın sözlerinden şoke olduklarını ifade etti. ABD'nin dış yardımlarının en büyük alıcısı olan Afrika hükümetleri tepki göstermekte zorlansa da 'ırkçılık' ithamları sökün etti.

    'ABD'LİLER DE YOKSUL VE İŞSİZ'

    Kıtanın lider ülkesi Güney Afrika'da iktidardaki ANC'nin Genel Sekreter Yardımcısı Jessie Duarte, ''Ne bizim ülkemiz ne Haiti ne de herhangi bir sıkıntılı ülke b.k çukurudur. Sosyo ekonomik sorunları ya da başka zorlukları var diye hiçbir ülke hakkında böyle aşağılayıcı sözler söylenmez. Tıpkı Afrikalılar gibi ABD'de de milyonlarca kişi işsizlik gibi sorunlarla uğraşıyor'' dedi.

    BOTSVANA'DAN PROTESTO NOTASI

    Trump'ın sözlerini ''son derece sorumsuz, menfur ve ırkçı'' diye niteleyen Botsvana hükümeti, ABD'nin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak açıklama talep etti ve protesto notası verdi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, şoke olduğunu dile getirirken ''Afrika ve siyah ırk, herkes tarafından saygı görmeye ve değer verilmeye layıktır'' dedi. Afrika Birliği ''ABD'ye çok sayıda Afrikalının köle olarak ulaştığı gerçeğinin ışığında bu sözler tüm kabul edilmiş davranış ve pratikleri hiçe saymaktır'' tepkisini gösterdi.

    ABD'NİN PANAMA BÜYÜKELÇİSİ İSTİFA ETTİ

    Bu arada ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, Trump'a hizmet etmekle kendini yükümlü hissetmediğini söyleyerek görevinden istifa etti. Bazı medya organlarına göre donanmada helikopter pilotluğunun ardından kariyer diplomatı olan Feeley, istifa edeceğinden ABD Dışişleri'ni 27 Aralık'ta haberdar ettiğinden Trump'ın 'b.k çukuru' sözleriyle doğrudan bağlantılı değil.

    Feeley, mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını ve bunun zamanının geldiğini' yazdı. Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken '9 Mart itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya karar verdiğini' belirtti. 

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