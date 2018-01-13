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    ABD Başkanı Donald Trump ile Dr. Ronny Jackson

    Trump ilk kontrolünden geçti: Sağlığı 'olağanüstü' iyi durumda

    © REUTERS/ Yuri Gripas
    ABD
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    Göreve gelmesinden bu yana ilk kez resmi sağlık kontrolünden geçirilen Trump'ın 'son derece iyi' olduğu bildirildi. Detaylı açıklama hafta içi yapılacak olsa da, Trump, Michael Wolff'un kitabındaki iddiaları savuşturacak sonuçlara şimdiden ulaşmışa benziyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasından bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Akıl ve fiziksel sağlığının yerinde olmadığı eleştirileri sonrası Trump'a sağlık kontrolü
    Akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşen sağlık kontrolü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC'deki 'Walter Reed National Military Medical Center'da, selefi Barack Obama'nın doktoru Dr. Ronny Jackson tarafından yapıldı.

    BEYAZ SARAY'DA AÇIKLAYACAK

    Bu sağlık kontrollerinde Trump'a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında da sorular sorulması bekleniyordu. Kan ve idrar testleri yapıldı, kalp sağlığı kontrol edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşamından bilinmeyenler: 'Zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor'
    Doktordan yapılan ilk açıklama, Trump'ın sağlık durumunun 'son derece iyi' olduğu ve muayenesinin 'olağanüstü iyi gittiği' yönünde. Jackson, ayrıntılı bir açıklamayı salı günü Beyaz Saray'da düzenleyeceği basın toplantısında yapacak.

    WOLFF'UN KİTABININ ARDINDAN KONTROL KARARI

    Trump bu adımla geçen hafta piyasa çıkan 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmayı hedefliyor.

    EN YAŞLI BAŞKAN

    Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump'ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
    Trump: Ben bir dahiyim
    'DAHİYİM' DEMİŞTİ

    Gazeteci Michael Wolff kitabında Trump'ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca 'eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını' ve 'aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini' yazmıştı.

    Trump ise kitabı 'uydurma' olarak nitelemiş ve 'Çok istikrarlı bir dahiyim' açıklamasında bulunmuştu.

    Etiketler:
    Gazap ve Öfke, KFC, Beyaz Saray, Michael Wolff, Ronny Jackson, Donald Trump, ABD
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