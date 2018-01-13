Trump ilk kontrolünden geçti: Sağlığı 'olağanüstü' iyi durumda

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasından bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirildi.
BEYAZ SARAY'DA AÇIKLAYACAK
Bu sağlık kontrollerinde Trump'a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında da sorular sorulması bekleniyordu. Kan ve idrar testleri yapıldı, kalp sağlığı kontrol edildi.
WOLFF'UN KİTABININ ARDINDAN KONTROL KARARI
Trump bu adımla geçen hafta piyasa çıkan 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmayı hedefliyor.
EN YAŞLI BAŞKAN
Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump'ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.
Gazeteci Michael Wolff kitabında Trump'ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca 'eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını' ve 'aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini' yazmıştı.
Trump ise kitabı 'uydurma' olarak nitelemiş ve 'Çok istikrarlı bir dahiyim' açıklamasında bulunmuştu.
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