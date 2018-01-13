'Trump, susması için porno yıldızına binlerce dolar ödedi'

Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce porno yıldızı Stormy Daniels’e susması için 130.000 dolar ödeme yaptığını ileri sürdü. Trump'ın avukatı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

© AFP 2018/ MARK RALSTON Porno kralından, Trump aleyhine bilgi getirene 10 milyon dolar ödül

Haberde Trump’ın uzun yıllar avukatlığını yapan Michale Cohen’in, 2016 yılının ekim ayında Stormy Daniels’in avukatı ile bir araya gelerek 130.000 dolarlık ödeme konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

Asıl adı Stephnie Clifford olan Stormy Dainels, 2006 yazında Lake Tahoe’de yapılan bir golf turnuvasından sonra bir araya geldiklerini iddia etti. Trump’ın seçimleri kazandığının anlaşıldığı Ekim 2016 döneminde avukatı aracılığıyla porno oyuncusuna konuşmaması için ödeme yaptığı ileri sürülüyor.

Gazeteye konuşan Trump’ın avukatı Cohen söz konusu iddiaları yalanlarken, Stormy Daniels tarafından bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Bir başka porno yıldızı Jessica Drake, Donald Trump’ın kendisini rızası dışında öptüğünü ileri sürmüştü.