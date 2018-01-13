'Trump, susması için porno yıldızına binlerce dolar ödedi'

Asıl adı Stephnie Clifford olan Stormy Dainels, 2006 yazında Lake Tahoe’de yapılan bir golf turnuvasından sonra bir araya geldiklerini iddia etti. Trump’ın seçimleri kazandığının anlaşıldığı Ekim 2016 döneminde avukatı aracılığıyla porno oyuncusuna konuşmaması için ödeme yaptığı ileri sürülüyor.
Gazeteye konuşan Trump’ın avukatı Cohen söz konusu iddiaları yalanlarken, Stormy Daniels tarafından bir açıklama yapılmadığı bildirildi.
Bir başka porno yıldızı Jessica Drake, Donald Trump’ın kendisini rızası dışında öptüğünü ileri sürmüştü.
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