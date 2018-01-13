New Yorker dergisi, Trump'ın 'b.k çukuru' sözlerini kapak yaptı

Dergi, kapağında büyük ve siyah bir çukurdan, saçları Trump'ın saçına benzeyen bir insan kafasının çıktığının görüldüğü bir resim kullandı.
‘Çukurda' adlı resme imza atan ismin ressam Anthony Russo olduğu öğrenildi.
Derginin yeni sayısının 22 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.
Next week’s @newyorker cover: “In the Hole” https://t.co/Vm468vD0Yi pic.twitter.com/j98VZi4wqW— Lainna Fader (@lainnafader) 12 Ocak 2018
'NORVEÇ'TEN DAHA FAZLA GÖÇMEN ALMALIYIZ DEMİŞTİ'
Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" dediği belirtilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)