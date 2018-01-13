Kayıt
00:11 14 Ocak 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Washington Post

    Washington Post muhabirinden Suriyeli militanları destekleyen kişiye ‘cesaret’ övgüsü

    Twitter
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Washington Post gazetesinde görevli bir muhabirin, Suriye’deki militanların propagandacısı olduğu belirtilen 'Suriyeli muhabiri', cesaretinden ötürü övdü.

    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Bayrağı
    © Sputnik/ Sergey Kuznecov
    Washington Post'un Sovyetler ile ilgili yazısı alay konusu oldu
    Russia Today'in (RT) haberine göre, Washington Post gazetesinin Beyrut bürosunda çalışan Liz Sly, geçtiğimiz perşembe günü hava saldırısı sırasında elinde mikrofonla röportaj yapan bir kişinin İdlib’de çekildiği düşünülen video kaydını Twitter’da paylaştı.

    Ardından videoda yer alan kişinin adının Tahir el Umar olduğunu yazan Sly, “Etrafında bombalar patlarken açık alanda duran bu Suriyeli gazeteci, hayatta kaldığı için çok şanslı. Üzerinde kask veya kurşun geçirmez yelek yoktu. Patlamalar yüzünden konuştuklarını duymak çok zor. Kendisi ve arkadaşları, çok cesur insanlar” ifadelerini kullandı.

    ​Muhabirin paylaştığı video hakkında yorum yapan Twitter kullanıcılarıysa, videodaki ‘cesur insanın’ Ebu Omar adıyla da bilindiğini, kendisinin bir İslamcı propagandacı olduğunu ve Twitter hesabı üzerinden çeşitli terör örgütlerinde yer alan militanların ‘kahramanlıklarından’ övgüyle bahsettiğini belirtti.

    ÖVÜLEN MUHABİRİN IŞİD'Lİ MİLİTANLARLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

    Twitter kullanıcılarından biri, Sly’ın paylaştığı övgü mesajının altına Omar’ın IŞİD’li militanlarla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

    'TERÖRİSTLERİN RESMİ PROPAGANDASI'

    Charls_Lister adlı kullanıcı, “Ciddiyetle teröristlerin resmi propagandasına ‘PR’ yapıyorsunuz… Bundan daha alçağı düşülebilir mi ki?” ifadelerini kullandı.

    Catalyst_317 adlı diğer bir kullanıcıysa, “İşte bu. Washington Post şimdi de IŞİD yanlılarını övüyor” diye yazdı.

    ​TonyGandalfini adlı bir başka kullanıcı, “El Kaide ile ve diğer teröristlerle olan bağlantıları araştırın, sonra da imajınızı iyi kötü koruyabilmek için tweet’inizi kaldırın” ifadelerini paylaştı.

    ​Tüm bu eleştirilere rağmen paylaştığı mesajı kaldırmayan Sly, RT’ye verdiği demeçte, “Övgülerimin bu gazeteci veya faaliyetleri ile ilgili olduğunu kabul etmiyorum. Etrafta her şeyin patladığı anda açık alanda durup röportaj yapmanın bir cesaret göstergesi olduğunu belirttim” diye konuştu. Sly, özür dileyecek herhangi bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Washington Post: Rusya-Trump dosyasının arkasında Clinton ve DNC vardı
    Washington Post yazarı: Erdoğan, Sarraf'ı kurtarmak için olağanüstü bir kampanya yürütüyor
    Washington Post gazetesi, Obama'nın dilinden Rusya hakkında haber yazdı
    Etiketler:
    Washington Post, Liz Sly, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam