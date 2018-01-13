Washington Post muhabirinden Suriyeli militanları destekleyen kişiye ‘cesaret’ övgüsü

© Sputnik/ Sergey Kuznecov Washington Post'un Sovyetler ile ilgili yazısı alay konusu oldu

Russia Today'in (RT) haberine göre, Washington Post gazetesinin Beyrut bürosunda çalışan Liz Sly, geçtiğimiz perşembe günü hava saldırısı sırasında elinde mikrofonla röportaj yapan bir kişinin İdlib’de çekildiği düşünülen video kaydını Twitter’da paylaştı.

Ardından videoda yer alan kişinin adının Tahir el Umar olduğunu yazan Sly, “Etrafında bombalar patlarken açık alanda duran bu Suriyeli gazeteci, hayatta kaldığı için çok şanslı. Üzerinde kask veya kurşun geçirmez yelek yoktu. Patlamalar yüzünden konuştuklarını duymak çok zor. Kendisi ve arkadaşları, çok cesur insanlar” ifadelerini kullandı.

This Syrian journalist, standing in an open field while bombs explode all around him, is very lucky to be alive. No flak jacket or helmet. You can barely hear him above the explosions. He and his colleagues are very brave. https://t.co/UmMH7mtYU1 — Liz Sly (@LizSly) January 11, 2018

​Muhabirin paylaştığı video hakkında yorum yapan Twitter kullanıcılarıysa, videodaki ‘cesur insanın’ Ebu Omar adıyla da bilindiğini, kendisinin bir İslamcı propagandacı olduğunu ve Twitter hesabı üzerinden çeşitli terör örgütlerinde yer alan militanların ‘kahramanlıklarından’ övgüyle bahsettiğini belirtti.

ÖVÜLEN MUHABİRİN IŞİD'Lİ MİLİTANLARLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Twitter kullanıcılarından biri, Sly’ın paylaştığı övgü mesajının altına Omar’ın IŞİD’li militanlarla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

'TERÖRİSTLERİN RESMİ PROPAGANDASI'

Charls_Lister adlı kullanıcı, “Ciddiyetle teröristlerin resmi propagandasına ‘PR’ yapıyorsunuz… Bundan daha alçağı düşülebilir mi ki?” ifadelerini kullandı.

Catalyst_317 adlı diğer bir kullanıcıysa, “İşte bu. Washington Post şimdi de IŞİD yanlılarını övüyor” diye yazdı.

Wow… WaPo is now praising ISIS sympathizers… — Catalyst (@Catalyst_317) January 12, 2018

​TonyGandalfini adlı bir başka kullanıcı, “El Kaide ile ve diğer teröristlerle olan bağlantıları araştırın, sonra da imajınızı iyi kötü koruyabilmek için tweet’inizi kaldırın” ifadelerini paylaştı.

His name is Mousa al-Omar. Look up his links to AlQaeda and other jihadist terrorists and the delete your tweet to save some face. — Tony Gandalfini ✝ (@TonyGandalfini) January 12, 2018

​Tüm bu eleştirilere rağmen paylaştığı mesajı kaldırmayan Sly, RT’ye verdiği demeçte, “Övgülerimin bu gazeteci veya faaliyetleri ile ilgili olduğunu kabul etmiyorum. Etrafta her şeyin patladığı anda açık alanda durup röportaj yapmanın bir cesaret göstergesi olduğunu belirttim” diye konuştu. Sly, özür dileyecek herhangi bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.