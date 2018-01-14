Çeçenistan Meclisi, Trump'a 'hastane' önerdi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde meclis, uluslararası topluma 'dünya barışını tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump konusunda tedbir alma' çağrısı yaptı. Trump'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Meclis Başkanı Daudov "Uygun bir hastane önerebiliriz: ABD’nin Küba’daki Guantanamo üssü" dedi.

Çeçenistan Meclisi Başkanı Magomed Daudov, sosyal paylaşım sitesi Myilistori hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump’ı durdurun! Eğer bu şovmen ABD’nin başında kalmaya devam ederse tüm dünya savaş uçurumuna yuvarlanabilir" dedi.

Suriye’de IŞİD’in ABD kontrolündeki sahalardan saldırıları sürdürdüğünü hatırlatan Daudov, "Bu militanları kimlerin beslediği ve yönlendirdiği kimse için sır değil" ifadesini kullandı ve Suriye'de terörle mücadelede Rusya’nın rolüne dikkat çekti.

'ABD’den demokrasi ihracatının' Libya, Irak, Afganistan, Yemen ve Ukrayna’ya getirdiği sorunlara da değinen Daudov, "Bu ülkelerin tümü toplumsal ve ekonomik kaosla boğuşuyor" dedi.

Trump’ın ruhsal sağlığının da büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiren Daudov, uluslararası toplumu 'bu adamı tedavi etmek için tedbir almaya' çağırdı. Daudov "Uygun bir hastane önerebiliriz: ABD’nin Küba’daki Guantanamo üssü. ABD Dışişleri Bakanlığı’na inanırsak orada cennettekine benzer koşullar yaratıldı. Bu koşulları yaratanı neden oraya göndermeyelim?" diye sordu.