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    YPG ABD

    ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon: 30 bin kişilik ‘Sınır Güvenlik Güçleri’ kuruyoruz

    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ABD
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    22130

    Koalisyon Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında DSG ile birlikte 30 bin kişilik yeni güç kuruyor. Sözcü Albay Thomas Veale, “Koalisyon, DSG ile birlikte Suriye’de yeni sınır güvenlik gücü kurmak için çalışıyor” dedi.

    Brett McGurk
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
    ABD'den YPG açıklaması: Silah desteğinin düzeyinde ayarlamalar yapacağız
    Suriye'den IŞİD'e karşı zafer kazanılmasına karşın çekilmeyen ABD'nin kontrolünde bulunan bölgelerde 'Sınır Güvenlik Güçleri' kurmaya başladığı bildirildi.

    '15 BİNİ EN TECRÜBELİ DSG SAVAŞÇILARINDAN OLUŞACAK'

    The Defense Post sitesi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında güvenliği sağlama iddiasıyla halihazırda yeni bir güç ettiğini duyurdu. Siteye konuşan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı sözcüsü, 30 bin kişilik gücün Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) liderliğinde faaliyet göstereceğini ve yarı yarıya SDG'nin tecrübeli savaşçılarından oluşacağını söyledi. 

    'İLK SINIFTA 230 KİŞİ EĞİTİM GÖRÜYOR'

    Sözcü Albay Thomas Veale, ''Koalisyon, Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) birlikte yeni bir Suriye Sınır Güvenlik Gücü kurmak ve bu gücü eğitmek için çalışıyor. Şu anda açılan ilk sınıfta yaklaşık 230 kişi eğitim görüyor. Nihai amacımız, yaklaşık 30 bin kişilik bir güç oluşturmak'' dedi.

    FIRAT VADİSİ VE IRAK-TÜRKİYE SINIRLARI

    Sınır Güvenlik Gücü'nün batısı halihazırda DSG’nin kontrolünde bulunan Fırat Nehri'nin çevresindeki yerlere, ayrıca Irak ve Türkiye ile sınır bölgelerine konuşlanacağını aktaran Albay Veale, görev yaptığı bölgeye göre gücün etnik kompozisyonunun belirleneceğini, Kürtlerin daha çok Suriye'nin kuzeyinde görev yapacağını ve Türkiye ile 820 km uzunluğundaki sınıra kontrol noktaları kuracağını, Arapların daha çok Fırat Vadisi ve Irak sınırında görev yapacağını anlattı. 

    ABD İLE YENİ KRİZ

    Ankara DSG'nin omurgasını oluşturan PYD/YPG'yi PKK'nin Suriye'deki kolu olarak görüyor. AA 9 Ocak'ta 'Pentagon ile CIA'in Kuzey Ordusu adı altında YPG'yi eğittiğine' dair bir haber yayımlamıştı. Bunun üzerine perşembe günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'i bakanlığa çağıran Dışişleri, 'Türkiye sınırında YPG'nin devriye gezmesi' ihtimaline karşı itirazları ABD'li diplomata iletmişti.

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    Etiketler:
    YPG, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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