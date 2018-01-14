ABD Ulusal Muhafızları’nın savaş uçakları Estonya’da

Estonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Ulusal Muhafızları'nın Ohio'daki 112. hava filosuna ait uçaklar, İsanya'nın Toledo kentindeki Amerikan hava üssünden başkent Tallinn'in yakınlarındaki Emari Hava Üssü'ne ulaştı.
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Estonya Hava Kuvvetleri Komutanı vekili Albay Reyve Valge, "Yapılacak tatbikatın amaçlarından biri, geniş çaplı hava operasyonlarındaki ustalık seviyesinin arttırılması. Tatbikata Belçika'dan deneyimli hava gözetleyicileri de katılacak" ifadelerini kullandı.
Estonya'daki tatbikatın martın ortalarına kadar devam edeceği belirtiliyor.
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