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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Ben ırkçı değilim

    © AFP 2018/ Nicholas Kamm
    ABD
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    Geçen hafta göçmenlik reformu konulu bir görüşmede Haiti, El Salvador ve bazı Afrika ülkelerini kastederek 'b.k çukuru' tabirini kullandığı belirtilen ABD Başkanı Trump 'ırkçılık' suçlamalarına ilk kez kameralar önünde yanıt verdi. Gazetecilere hitaben Trump "Hayır ırkçı değilim. Ben şu ana kadar söyleşi yaptığınız en az ırkçı kişiyim" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan göçmenlere hakaret: Bu b.k çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?
    ABD Başkanı Donald Trump ırkçılık suçlamalarına neden olan 'b.k çukuru' ifadesini kullandığının haber yapılmasından sonra ilk kez suçlamaları kameralar önünde yanıtladı.

    Pazar günü Florida eyaletinde sahibi olduğu golf kulübünde Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Kavin McCarthy ile akşam yemeği için bir araya gelen Trump'a kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen ırkçılık suçlamaları konusunda ne düşündüğü soruldu.

    'ŞU ANA KADAR SÖYLEŞİ YAPTIĞINIZ EN AZ IRKÇI KİŞİYİM'

    Gazetecilere hitaben konuşan Trump "Hayır ırkçı değilim. Ben şu ana kadar söyleşi yaptığınız en az ırkçı kişiyim. Bunu size söyleyebilirim" dedi.

    ​Washington Post ve New York Times gazeteleri Trump'ın Oval Ofis'teki göçmenlik programı düzenlemesi konusundaki görüşmelerde Haiti, El Salvador ve bazı Afrika ülkelerini kastederek "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dediğini yazmış, Trump'ın ayrıca Haitililer için "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun. Onları dışarı çıkartın" dediği de iddia edilmişti.

    Trump cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamalarda görüşmede 'sert konuştuğunu' ancak bu ifadeleri kullanmadığını ve Haitililerle ilgili sözlerinin Demokratlar tarafından uydurulduğunu öne sürmüştü.

    CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER TRUMP'I SAVUNDU

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    New Yorker dergisi, Trump'ın 'b.k çukuru' sözlerini kapak yaptı
    Görüşmede bulunan Demokrat senatör Dick Durbin  ise Trump'ın 'ırkçı ve nefret dolu' sözleri 'tekrar tekrar' kullandığını söylerken söz konusu görüşmede bulunan Cumhuriyetçi senatör David Perdue ABC News'a yaptığı açıklamada "Trump bu sözü kullanmadı. Bu berbat bir yeniden yorumlama" dedi.

    CBS'ye konuşan bir diğer Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton da Trump'ın bu ifadeleri kullandığını 'duymadığını' söyledi.

    Ancak Cumhuriyeçi Senatör Lindsey Graham Trump'ın bu ifadeleri kullandığını reddetmedi.

    Trump'ın sözleri Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından 'ırkçı' olarak nitelenmiş ayrıca Afrika Birliği Trump'tan kullandığı ifadeler nedeniyle özür dilemesini talep etmişti.

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    Etiketler:
    DACA, Göçmen, Irkçılık, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, David Perdue, Tom Cotton, Dick Durbin, Donald Trump, Haiti, Florida, Afrika, ABD
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