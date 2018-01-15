'FETÖ sanıkları için lobi yaptılar'

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan CIA uzmanı Henri Barkey ile ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'in FETÖ davasının tutuklu sanıkları Metin Topuz ve Hamza Uluçay için lobi yaptıkları ileri sürüldü.

Aydınlık gazetesinden Gökhun Göçmen'in haberine göre, ABD kamuoyunda 'Gölge Dışişleri' olarak bilinen Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR), Ankara ve Washington arasındaki kriz masaya yatırıldı. Toplantıya CIA uzmanı Henri Barkey, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ve ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel katıldı.

'Türkiye'ye Bakış' adlı toplantıda soruları yanıtlayan Barkey ve Jeffrey, FETÖ davasında yargılanan kişiler için lobi çalışması yaptıklarını açıkladı. ABD'nin Adana Başkonsoluğu'nda çalışan Hamza Uluçay, İstanbul Başkonsoluk görevlisi Metin Topuz ve Amerikalı pastör Andrew Brunson'u savunan ikili, çabalarından sonuç alamadıklarını belirtti.

'TRUMP SADECE PASTÖR'DEN BAHSETMEYİ SEÇTİ'



Barkey, tutuklu yargılanan Uluçay'ı kişisel olarak tanıdığını vurguladı ve "Onun için uzun zamandır tartışıyorum" dedi.

Barkey, çabalarından sonuç alamadığını belirterek, "Bilmiyorum hükümetimiz neden bu konu üzerine daha fazla gidip bir şey yapmıyor. ABD hükümeti için çalışan insanlar böyle tutuklanınca biz bir şey yapmayarak diğer çalışanlara nasıl bir mesaj vermiş oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Barkey, konuşmasının devamında konunun ABD Başkanı Donald Trump'a kadar gittiğini söyledi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde yalnızca ABD'li pastör Andrew Brunson'u gündeme getirdiğini anımsatan Barkey, "Biliyorum ki Başkan'dan cezaevinde bulunan Hamza, Pastör ve diğer NASA bilim adamlarından bahsetmesi istendi. Ancak Trump yalnızca Erdoğan'a Pastör'den bashetmeyi seçti, diğerlerini değil" diye konuştu.

'2018'DEN İTİBAREN ÇOK KÖTÜ ŞEYLERİ İÇİMİZE ATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

© AFP 2018/ SAUL LOEB ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey uyardı: İlişkiler kırılma noktasına gelebilir

ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış James Jeffrey ise, FETÖ davasından tutuklu yargılanan kişiler için devreye girdiğini kabul etti. Attıkları adımların vize krizine neden olduğunu açıklayan Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey yapmadık sayılmaz. Hatta bazılarımız kişisel olarak bir şeyler yapmaya çalıştık ama bir etkisi olmadı. Hatta vize ile ilgili bir krize yol açtı. Geri çekilmek zorunda kaldık. İçinde olduğumuza inandığım dünyaya inanıyorsan şunu belirteyim; 2018 Ocak'ından itibaren çok çok kötü şeyleri içimize atmak zorunda kalacağız."

'GÜL'Ü BEKLEMEK GODOT'U BEKLEMEK GİBİ'

ABD'de gerçekleşen toplantıda ayrıca eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı da gündeme geldi. Dış İlişkiler Konseyi'ndeki toplantıda "Türkiye'de asla demokrasi olmadı" diyen Barkey'in Abdullah Gül'ü övmesi dikkat çekti. Barkey konuşmasında Gül'e dair şunları söyledi:

"Erdoğan, Abdullah Gül de dahil olmak üzere 2001 yılında partiyi kuran herkesi uzaklaştırdı. Şimdilerde Gül, Erdoğan'ın çok ileri gittiğini söylüyor. Herkes, Gül'den aday olmasını bekliyor çünkü Gül herkese hitap eden bir lider ve Erdoğan'ı mağlup edebilir. Gerçekte bu Erdoğan için büyük korku. Erdoğan yüzde 50'nin kendisini desteklediğinden emin değil. Benim içinse Gül'ü beklemek Godot'u beklemek gibi. Anladınız mı? Nihayetinde bunu yapacak cesareti olduğunu düşünmüyorum."

S-400 TEHDİDİ: YIKICI OLUR

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel'in gündeminde ise New York'taki Rıza Sarraf davası ve S-400'ler vardı. S-400'ler için son ana kadar bekleyeceklerine dikkat çeken Miel, şunları söyledi:

"Halk Bankası'nın durumuna bakarsak davanın muhtemel bir itirazı olabilir. Bu nedenle zamanlama çok önemli özellikle de 2019 seçimleri ufuktayken. Zamanlamaya bağlı olarak üç yoldan birini seçebiliriz. Bu dava ertelenebilir, bir para cezası olabilir, bazı raporlara göre bu ceza 2-3 milyar dolara denk gelebilir. Hazine bir aşamada bu cezayı karşılayabileceğini belirtse de başka açıklamalarda Türkiye'nin bu davayı gayrimeşru gördüğü ve bu cezayı karşılamayacağı belirtildi. Son senaryo ise, Halk Bank'ın önemini göz önüne alırsak, Türkiye'nin 6. büyük bankasıdır, Türkiye'de birçok küçük, orta dereceli girişimler ve finans sağlamaktadır. 2019 seçimlerinin ışığında büyümenin, özellikle de ihracat menşeli büyümenin motoru olan Türkiye'nin özel sektöründe istikrarsızlığa yol açabilecek bir durumdur. Bunlar akılda tutulması gereken üç senaryodur. Ayrıca S-400 satışlarından ve 2018'de nasıl bir etki yaratacağından bahsedelim. İş arkadaşları ile yapılan konuşmalarda ilk batarya Türk toprağına ulaşmadığı sürece bitmiş bir anlaşma değildir. Bunu aklımızda bulundurmak önemlidir. Ama S-400 ya da herhangi bir sebepten dolayı savaş yaptırımı olursa bu ABD-Türkiye savunma ilişkisi için yıkıcı olur."