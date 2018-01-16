Trump: Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti’yi ‘b.k çukuru’ olarak nitelendirdiğine yönelik iddialara yanıt vererek ‘ırkçı olmadığını’ söyledi. Pazar gecesi golf oynamaya giderken gazetecilere konuşan Donald Trump, “Irkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Haiti ve bazı Afrika ülkeleriyle ilgili kullandığı ifadelere ilişkin bir açıklama daha yaptı. Trump, iddialarla ilgili soruları yanıtlarken, "Hayır, hayır, ırkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim. Bunu size söyleyebilirim" dedi.

Bazı Afrika ülkeleriyle ilgili 'B.k çukuru' ifadesini kullandığı iddialarını bir kez daha reddeden Trump, bahsedilen görüşme sırasında hangi ifadeleri kullandığını açıklamadı.

Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, "Bu b.k çukuru ülkelerden bu insanları niye kabul ediyoruz" cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberde Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı belirtildi. İddialar üzerine tüm dünyadan Trump'a tepki yağmıştı.

Trump, iddiaların ardından yazdığı Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" demişti. Bazı Demokrat Partililer, Trump'ın bu sözlerini ‘ırkçı' olarak tanımlayarak kınadı. ABD Temsilciler Meclisi Paul Ryan da Trump'ın sözlerini eleştirmişti.