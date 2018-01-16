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    Twitter

    'Twitter kullanıcıların özel mesajlarını izliyor'

    © REUTERS/ Kacper Pempel
    ABD
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    ABD’li muhafazakâr aktivist grup Project Veritas’ın internet sitesinde yayınlanan görüntüler sonucunda, Twitter’ın, kullanıcıların cinsel paylaşımlarının da yer aldığı kişisel mesajlarını okuyup reklamlar için sanal profiller oluşturan bir ekibi olduğu ortaya çıktı. Bir Twitter yetkilisi ise iddiaları yalanladı.

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    Project Veritas'ın yayınladığı gizli kamera görüntülerinden, Twitter'ın kullanıcılarının mesajlarını izlemesi için özel bir ekibi olduğu ileri sürüldü.

    İnternete yansıyan görüntülerde Twitter güvenlik uzmanı Clay Haynes, sitenin kullanıcıların özel mesajlarını okuyup reklamlar için sanal profil oluşturma görevini yürüten yüzlerce çalışanı olduğunu söylüyor. Haynes, bu kişilerin kullanıcıların cinsel içerikli fotoğraf paylaşımlarını da görebildiğini belirtiyor.

    "Bunun için görevlendirilen ekipler var. Böyle üç yüz, dört yüz kişi söz konusu. Bu kişilere penis fotoğraflarına bakmaları için para ödeniyor" ifadelerini kullanan Haynes, bu tarz paylaşımları kendisinin de gördüğünü aktarıyor:

    "Neyse ki gördüklerim sadece penislerden ibaret. Öyle başka türlü şeyler değil."

    ‘PENİS FOTOĞRAFLARINIZ SUNUCUMDA'

    Görüntülerde yazılan mesajlar silinse bile sunuculardan gitmediği de belirtiliyor.

    Nitekim videodaki Twitter'ın mühendislerinden Pranay Singh şunları söylüyor:

    "Gönderilen her şey sunucuda kalıyor. Tüm seks mesajları, siz ve penis fotoğraflarınız sunucumda. Tüm gayrimeşru ilişkileriniz, birlikte olduğunuz kızlar sunucumda. Gönderdiğiniz görüntü veya mesajlar asla kaybolmuyor. Zira gönderildikten sonra sizin nelerle ilgilendiğinizi bilmek için onları inceleyenler var."

    TWITTER'DAN YALANLAMA

    Öte yandan Buzzfeed'e konuşan bir Twitter temsilcisi de iddiaları yalanlayarak "Doğrudan mesajları bu şekilde görüntülemiyoruz. Sınırlı sayıdaki çalışanlarımızın bu gibi bilgilere erişimi var. Bu da işle ilgili meşru amaçlar için. Bu çalışanlar için de çok sıkı erişim protokolleri uygulanıyor" dedi.

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    Etiketler:
    Project Veritas, Clay Haynes, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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