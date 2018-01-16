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    Chelsea Manning

    ‘Manning’in Senato’ya aday adayı olmasının arkasında Rusya var’ iddiası

    © REUTERS/
    ABD
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    Wikileaks’e gizli askeri belgeleri sızdırma suçundan 7 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan eski ABD ordu mensubu Chealsea Manning’in kasım ayında yapılacak Senato seçimlerinde Maryland eyaletinden Demokratların senatör aday adayı olmasından Rusya sorumlu tutuldu.

    Harvard Üniversitesi
    © REUTERS/ Jessica Rinaldi/Files
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    ABD'deki başlarına gelen her olumsuz şeyden Rusya'yı sorumlu tutma çabaları bir kez daha kendini gösterdi. Eski muhbir Chelsea Manning, pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada kasım ayındaki Senato seçimlerinde aday adayı olmak için başvuru yaptığını duyurdu.

    Manning, paylaştığı kampanya videosunda "Savaşma isteği olan birilerine ihtiyacımız var. Sistemlerin kendi kendine düzelmesini ummaya bir son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Manning, adaylık için başvurma sebebini tam olarak açıklamasa da, ülkede siyasetle ilgili her şeyin arkasında Rusya olduğuna inananlara karşı bu kararı aldığı anlaşıldı.

    ​Başvurunun arkasındaki bu nedeni anlamakta gecikmeyen dış politika ve strateji danışmanı Molly McKew gibi isimler de bu durumu fırsat bilip yine Rusya'yı suçlayacak sebepler buldu.

    ​Manning'in, ‘Rusya saldırganlığına' yönelik politika üretme konusunda en aktif lider olarak tanımladığı Senatör Ben Cardin'e karşı aday olduğunu ileri süren McKew, kararın arkasında Moskova'nın olduğunu belirtti.

    McKew "Yabancı bir gücün ajanı bu kişiyi ülkesine olan yeminini bozmaya ve gizli bilgilerini açığa çıkarmaya zorlamış" ifadelerini de kullandı.

    ​McKew'in attığı taşın ardından kuyuya atlayan başkaları da oldu. Twitter'dan sivil hakları soruşturmacısı olduğu anlaşılan Josh Manning isimli kullanıcı "Senatör Cardin, Rusya'nın Batı'daki seçimler üzerindeki etkisine yönelik 200 sayfalık bir başyapıt çıkardı. Birden bire de Kremlin yardakçısı Assange'ın Wikileaks'inin baş kaynağı Chelsea Manning'in önceliği oldu. Kremlin seçimleri etkilemek için elinde kalan kozları oynuyor" ifadelerini kullandı.

    ​Eski CIA ajanı Edward Snowden'ın ABD'nin dinleme faaliyetlerini ifşa etmek için işbirliği yaptığı gazeteci Glenn Greenwald da ikilinin teorisi ile dalga geçti.

    Greenwald, McKew'in ifadeleriyle ilgili "Basının en sevdiği Rusya takıntılı ‘uzmanlardan' biri Manning'in adaylığının arkasında Kremlin'in olduğunu belirtmek için bir saat bile beklemedi" Tweet'ini paylaştı.

    ​Greenwald, Josh Manning'in iddialarına ilişkin de "Aman tanrım: Bu Washington'ın nasıl altüst olduğunun göstergesi. Manning'in adaylığının arkasında Kremlin olduğuna inanılıyor" ifadelerini kulandı.

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    Etiketler:
    Molly McKew, Ben Cardin, Chelsea Manning, ABD
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