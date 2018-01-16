‘Manning’in Senato’ya aday adayı olmasının arkasında Rusya var’ iddiası

ABD'deki başlarına gelen her olumsuz şeyden Rusya'yı sorumlu tutma çabaları bir kez daha kendini gösterdi. Eski muhbir Chelsea Manning, pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada kasım ayındaki Senato seçimlerinde aday adayı olmak için başvuru yaptığını duyurdu.

Manning, paylaştığı kampanya videosunda "Savaşma isteği olan birilerine ihtiyacımız var. Sistemlerin kendi kendine düzelmesini ummaya bir son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Manning, adaylık için başvurma sebebini tam olarak açıklamasa da, ülkede siyasetle ilgili her şeyin arkasında Rusya olduğuna inananlara karşı bu kararı aldığı anlaşıldı.

​Başvurunun arkasındaki bu nedeni anlamakta gecikmeyen dış politika ve strateji danışmanı Molly McKew gibi isimler de bu durumu fırsat bilip yine Rusya'yı suçlayacak sebepler buldu.

A little too convenient that Chelsea Manning will primary @SenatorCardin, one of most active Senators on foreign policy & leader in making policy/legislation to respond to Russian aggression, for MD Senate.

Guess that's what Dem Tea Party is going to look like: Snowden party. — Molly McKew (@MollyMcKew) 13 Ocak 2018

​Manning'in, ‘Rusya saldırganlığına' yönelik politika üretme konusunda en aktif lider olarak tanımladığı Senatör Ben Cardin'e karşı aday olduğunu ileri süren McKew, kararın arkasında Moskova'nın olduğunu belirtti.

McKew "Yabancı bir gücün ajanı bu kişiyi ülkesine olan yeminini bozmaya ve gizli bilgilerini açığa çıkarmaya zorlamış" ifadelerini de kullandı.

I know there are a lot of people who still think of Manning as a whistleblower. But the agent of a foreign power coerced this individual, leveraging their emotional distress, into breaking their oath to the country and disclosing classified secrets. Period. — Molly McKew (@MollyMcKew) 13 Ocak 2018

​McKew'in attığı taşın ardından kuyuya atlayan başkaları da oldu. Twitter'dan sivil hakları soruşturmacısı olduğu anlaşılan Josh Manning isimli kullanıcı "Senatör Cardin, Rusya'nın Batı'daki seçimler üzerindeki etkisine yönelik 200 sayfalık bir başyapıt çıkardı. Birden bire de Kremlin yardakçısı Assange'ın Wikileaks'inin baş kaynağı Chelsea Manning'in önceliği oldu. Kremlin seçimleri etkilemek için elinde kalan kozları oynuyor" ifadelerini kullandı.

Senator Cardin authored and released a 200 page masterpiece on Russian influence in western elections. Suddenly he has a primary from Kremlin stooge Assange’s Wikileaks primary source Chelsea Manning. The Kremlin plays the extreme left to swing elections. Remember that. — (((Josh Manning))) (@joshuamanning23) 14 Ocak 2018

​Eski CIA ajanı Edward Snowden'ın ABD'nin dinleme faaliyetlerini ifşa etmek için işbirliği yaptığı gazeteci Glenn Greenwald da ikilinin teorisi ile dalga geçti.

Greenwald, McKew'in ifadeleriyle ilgili "Basının en sevdiği Rusya takıntılı ‘uzmanlardan' biri Manning'in adaylığının arkasında Kremlin'in olduğunu belirtmek için bir saat bile beklemedi" Tweet'ini paylaştı.

One of the media's favorite Russia-obsessed "experts" didn't even wait an hour before depicting Chelsea Manning's Senate candidacy as a dastardly Kremlin plot. Also, the second tweet here is full of demonstrable, obvious falsehoods about Manning's motives & WikiLeaks' role pic.twitter.com/RYBgUBstAM — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 13 Ocak 2018

​Greenwald, Josh Manning'in iddialarına ilişkin de "Aman tanrım: Bu Washington'ın nasıl altüst olduğunun göstergesi. Manning'in adaylığının arkasında Kremlin olduğuna inanılıyor" ifadelerini kulandı.

Oh my god: this is how deranged official Washington is. The President of the largest Dem Party think tank (funded in part by dictators) genuinely believes Chelsea Manning's candidacy is a Kremlin plot. Conspiracy theorists thrive more in mainstream DC than on internet fringes pic.twitter.com/e8g314iQHT — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 15 Ocak 2018

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